مشروع بولندي لإنتاج جرارات زراعية برأسمال 100 مليون دولار

- طارق قابيل: المشروع يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتصدر منتجاته لأسواق الشرق الأوسط وقارة إفريقيا



- مدير مجموعة أورسوس البولندية: الاستقرار الاقتصادي بمصر شجع الشركة على بدء استثمارات جديدة







محمد ريحان:





أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن شركة اورسوس العالمية العاملة في مجال إنتاج المعدات الزراعية تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد لانتاج الجرارات الزراعية بالسوق المصري برأسمال مبدئي يتراوح بين 50 الي 100 مليون دولار بالتعاون مع احدي الشركات المصرية، مشيرا الى ان الشركة تستعرض حاليا عدد من المناطق الصناعية لتحديد موقع المشروع وبدء العمل بالمشروع خلال المرحلة القريبة القادمة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد الشركة برئاسة ماريك فودرزيك المدير التنفيذي لمجموعة اورسوس البولندية حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة بالقارة الافريقية ومشروع الشركة الجديد بالسوق المصري.





وقال الوزير ان مجال تصنيع الميكنة الزراعية من المجالات الواعدة بالسوق المصري خاصة بمحافظات الصعيد وذلك نظرا لمشروعات التنمية الزراعية الكبري التي تنتفذها الحكومة المصرية حاليا ، مشيرا الي ان الاستثمار بالسوق المصري يتيح حزم حوافز استثمارية ضخمة وعمالة مؤهلة باسعار تنافسية الي جانب امكانية التصدير لعدد كبير من الاسواق العالمية والاقليمية بجانب السوق المحلي .

واشار قابيل الي حرص الوزارة علي تعميق الصناعات الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي بالمشروعات الاستثمارية الجديدة المقامة بالسوق المصري ، مشيرا الي ان التزام الشركات بنسب مكون محلي مرتفعة تتيح حزم تحفيزية ضخمة لهذه الشركات وتخدم منظومة الصناعة الوطنية.





واوضح ان منتجات المشروع الجديد ستحمل علامة "صنع في مصر" وستسهم بقدر كبير في تعميق الصناعة الوطنية للجرارات الزراعية ، مشيرا الي ان الشركة ستعمل علي التوطين التدريجي لصناعة الجرارات بالسوق المصرية.





ومن جانبه قال ماريك فودرزيك المدير التنفيذي لمجموعة اورسوس البولندية ان الشركة لديها تاريخ طويل في مجال انتاج المعدات الزراعية والاوتوبيسات يتجاوز الـ 120 عاماً ، مشيرا الي ان الشركة تركز حاليا علي اسواق القارة الافريقية خاصة السوق المصرية نظراً للوضع الاقتصادي المستقر لمصر خلال المرحلة الحالية ولارتباطها بشبكة اتفاقيات تجارة حرة ضخمة مع عدد كبير من الاسواق العالمية.





وأوضح ان قرار الشركة بالعمل بالسوق المصري يأتي كإحدي نتائج منتدي الاعمال المصري البولندي المشترك الذي عقد بالعاصمة البولندية وارسو خلال شهر مارس الماضي وافتتحه وزير التجارة والصناعة المصري حيث تم عرض اهم الفرص الاستثمارية المتاحة ومن بينها حاجة السوق المصري الي إيجاد صناعة للمعدات الزراعية.





وأشار إلى أن الشركة تلتزم حال الاتفاق على المشروع الجديد في مصر بنقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير برامج تدريبية للعاملين بالمشروع بالاضافة الي توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.





وأضاف أن الشركة تمتلك حالياً 3 مشروعات مماثلة بقارة افريقيا في اثيوبيا وتنزانيا وزامبيا ،مشيرا الي ان الاستثمار في السوق المصري يتيح مميزات ضخمة للشركة تتضمن وجود نسب مرتفعة للمكون المحلي والعمالة المؤهلة والاستقرار والسوق الواعد.



