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الإسكندرية
سياحة الإسكندرية تطرح 10 شواطئ بالمزايدات العلنية
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 11:14 م
الهيئة العامة لحماية الشواطئ
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الهيئة العامة لحماية الشواطئ
مها يونس:
تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لطرح 10 شواطئ للإستغﻻل من خلال مزايدات علنية في أربعة جلسات بدءا من التاسع من أغسطس الجاري وحتى الرابع عشر من ذات الشهر.
وبحسب "السياحة والمصايف" من المقرر طرح شاطئي "شهرزاد" المميز و"درويش" السياحي بنطاق حي العجمي بجلسة التاسع من أغسطس، بالإضافة إلى طرح كل من شاطئ"النخيل" بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وشاطئ "النخيل" المميز، وشاطئ "النخيل" السياحي بنطاق حي العجمي بجلسة العاشر من أغسطس الجاري.
كما يطرح شاطئي "كرير الشرقي" بنظام " الخدمة لمن يطلبها" و شاطئ "شهر العسل العام" بنظام "التشغيل الليلي، بنطاق حي العجمي، بجلسة الثالث عشر من أغسطس الجاري، بالإضافة إلى طرح كل من شاطئ "أبو قير1" بنظام "الخدمة لمن يطلبها" ، وشاطئ "أبو قير 2" بنظام الخدمة لمن يطلبها" وشاطئ "أبو قير 3" بنظام الخدمة لمن يطلبها، بنطاق حي المنتزة ثان، بحلسة الرابع عشر من أغسطس الجاري.
وفي هذا الصدد أوضح اللواء أحمد حجازي وكيل وزارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن قيمة التأمين المؤقت تكون بحسب نوع الخدمة، موضحا أن خدمتي " التشغيل الليلي و خدمة لمن يطلبها" قيمة التأمين تبلغ نحو 25 ألف جنيه، وقيمة تأمين الشاطئ "المميز" تبلغ نحو 100 ألف جنيه، والشاطئ "السياحي" 150 ألف جنيه.
مكتبة الاسكندرية
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