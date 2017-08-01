سياحة الإسكندرية تطرح 10 شواطئ بالمزايدات العلنية

مها يونس:



تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لطرح 10 شواطئ للإستغﻻل من خلال مزايدات علنية في أربعة جلسات بدءا من التاسع من أغسطس الجاري وحتى الرابع عشر من ذات الشهر.

تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لطرح 10 شواطئ للإستغﻻل من خلال مزايدات علنية في أربعة جلسات بدءا من التاسع من أغسطس الجاري وحتى الرابع عشر من ذات الشهر.

وبحسب "السياحة والمصايف" من المقرر طرح شاطئي "شهرزاد" المميز و"درويش" السياحي بنطاق حي العجمي بجلسة التاسع من أغسطس، بالإضافة إلى طرح كل من شاطئ"النخيل" بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وشاطئ "النخيل" المميز، وشاطئ "النخيل" السياحي بنطاق حي العجمي بجلسة العاشر من أغسطس الجاري.

وبحسب "السياحة والمصايف" من المقرر طرح شاطئي "شهرزاد" المميز و"درويش" السياحي بنطاق حي العجمي بجلسة التاسع من أغسطس، بالإضافة إلى طرح كل من شاطئ"النخيل" بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وشاطئ "النخيل" المميز، وشاطئ "النخيل" السياحي بنطاق حي العجمي بجلسة العاشر من أغسطس الجاري.