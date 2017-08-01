الزمالك يستقر على إعارة سيسيه وأتشمبونج

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، بالاتفاق مع الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة طارق يحيى، على إعارة الثنائي الأفريقي، الإيفواري رزاق سيسيه، والغاني بنيامين أتشمبونج، القادمين من أسوان والداخلية على الترتيب.





ويمتلك الزمالك ستة لاعبين أفارقة في الوقت الحالي، وبذلك يكون رزاق هو الإفريقي السادس، والزامبي إيمانويل مايوكا، والنيجيري معروف يوسف، والبوركيني محمد كوفي، والكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة لسيسيه وأتشيمبونج، وتنص لوائح اتحاد الكرة على قيد ثلاثة أجانب فقط في قائمة كل فريق، ويضغط الزمالك من أجل زيادتهم لأربعة لاعبين.





وكلفت صفقة سيسيه خزينة الزمالك، خمسة ملايين جنيه، حصل عليها نادي أسوان، بعدما نجح رئيس الزمالك في تخفيض المبلغ من 15 مليون جنيه، لخمسة ملايين فقط، بالإضافة لـ100 ألف دولار حصل عليها نادي مونا إف سي الإيفواري، النادي الأصلي للاعب، وحصل نادي أسوان على خدمات علي حسين، مدافع فريق الشباب بالزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة.





والتقى رئيس الزمالك، سيسيه في حضور الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، ووكيل اللاعب نبيل أبو زيد، ووسيط الصفقة محمد شيحة، ومندوب النادي الإيفواري، وبعض أعضاء مجلس القلعة البيضاء، وررحب منصور بانضمام سيسيه لفريقه، مؤكدًا أنه صفقة جيدة جدًّا، وسيكون إضافة للزمالك.





وأضاف منصور أن التعامل في صفقة سيسيه جاء بشفافية كاملة، قائلًا: "تم تسديد 100 ألف دولار كحق رعاية لأكاديمية سيسيه في كوت ديفوار"، مشيرًا إلى حصول الزمالك على خطاب بوصول المبلغ لناديه، وإقرار من وكيله بتسليم المبلغ، وكذلك توقيع من اللاعب.



