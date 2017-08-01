EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الزمالك يستقر على إعارة سيسيه وأتشمبونج
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 10:24 م
الزمالك يستقر على إعارة سيسيه وأتشمبونج
أخر الأخبار
الزمالك يستقر على إعارة سيسيه وأتشمبونج
علي المصري
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، بالاتفاق مع الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة طارق يحيى، على إعارة الثنائي الأفريقي، الإيفواري رزاق سيسيه، والغاني بنيامين أتشمبونج، القادمين من أسوان والداخلية على الترتيب.
ويمتلك الزمالك ستة لاعبين أفارقة في الوقت الحالي، وبذلك يكون رزاق هو الإفريقي السادس، والزامبي إيمانويل مايوكا، والنيجيري معروف يوسف، والبوركيني محمد كوفي، والكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة لسيسيه وأتشيمبونج، وتنص لوائح اتحاد الكرة على قيد ثلاثة أجانب فقط في قائمة كل فريق، ويضغط الزمالك من أجل زيادتهم لأربعة لاعبين.
وكلفت صفقة سيسيه خزينة الزمالك، خمسة ملايين جنيه، حصل عليها نادي أسوان، بعدما نجح رئيس الزمالك في تخفيض المبلغ من 15 مليون جنيه، لخمسة ملايين فقط، بالإضافة لـ100 ألف دولار حصل عليها نادي مونا إف سي الإيفواري، النادي الأصلي للاعب، وحصل نادي أسوان على خدمات علي حسين، مدافع فريق الشباب بالزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
والتقى رئيس الزمالك، سيسيه في حضور الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، ووكيل اللاعب نبيل أبو زيد، ووسيط الصفقة محمد شيحة، ومندوب النادي الإيفواري، وبعض أعضاء مجلس القلعة البيضاء، وررحب منصور بانضمام سيسيه لفريقه، مؤكدًا أنه صفقة جيدة جدًّا، وسيكون إضافة للزمالك.
وأضاف منصور أن التعامل في صفقة سيسيه جاء بشفافية كاملة، قائلًا: "تم تسديد 100 ألف دولار كحق رعاية لأكاديمية سيسيه في كوت ديفوار"، مشيرًا إلى حصول الزمالك على خطاب بوصول المبلغ لناديه، وإقرار من وكيله بتسليم المبلغ، وكذلك توقيع من اللاعب.
وقال اللاعب إنه يشكر رئيس الزمالك على إتمام الصفقة الصعبة، وسعيد بالتعاقد مع نادي الزمالك، وانتقالي له شيء جيد جدًّا، فيما تحدّث رئيس نادي أسوان، قائلًا: "أشكر المستشار مرتضى منصور، الذي كان حريصًا على العلاقة الوطيدة معنا، وحرصه على حل المشكلة وديًّا".
نادي الزمالك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا