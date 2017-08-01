الدوحة تتصدر خسائر 4 بورصات.. وصعود السعودية

هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة الدوحة، وسط تعاملات متواضعة، وصعود 3 أخرى، منها السعودية، بعد خسائر استمرت 6 جلسات متتالية، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1328 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 1% ليسجل 9309 نقاط؛ بسبب هبوط سعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات الذى انخفض سعره أكثر من 8% ليتكبد المؤشر خسائر لخمس جلسات متتالية؛ بسبب استمرار مقاطعة 4 دول عربية لها دبلوماسيًّا وتجاريًّا.





وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة ضعيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 13396 نقطة بقيادة سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية الذى خسر حوالى 2.3% ليصل إجمالى انخفاضه إلى 10.4% منذ 26 يوليو الماضى عندما أعلنت الشركة أن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضى تراجع بأكثر من 8.7%.





وانخفض مؤشرا بورصة الكويت وسوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 6843 نقطة و4562 نقطة، مع هبوط سعر سهم اتصالات، أكبر شركة مدرجة في بورصة إمارة أبوظبى 1.3% على الترتيب.





وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.5% ليصل إلى 3649 نقطة؛ بفضل سهم شركة إعمار العقارية التى كسب سعره 1.8%، كما زاد بنفس النسبة مؤشر بورصة مسقط ليتقدم إلى 5048 نقطة.



