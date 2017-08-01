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بورصة وشركات
محللون: البورصة مرشحة لمواصلة الهبوط غدا
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 09:23 م
البورصة المصرية4
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البورصة المصرية 5
أسماء السيد
حالة من الضبابية تهيمن على مؤشرات البورصة، إذ واصل مؤشر البورصة الرئيسي "egx30" الهبوط ليغلق عند 13396 نقطة متراجعًا بـ 0.17%، تزامنًا مع تراجع الاسهم القيادية.
وخالف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة المسار، وصعد بـ 0.67% عند 704 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بـ0.29% عند 1592 نقطة، وتراجع نظيره "egx50" متساوي الأوزان بنحو 0.16% عند 2072 نقطة .
وتوقع محللون استمرار عمليات جني الأرباح على أسهم المؤشر الثلاثيني تدفعه للتحرك نحو مستويات 13300 نقطة غدًا لاربعاء، ورحجوا اختيار السبعيني لمنطقة 700 نقطة .
وبلغت قيم التداول اليوم، 740 مليون جنيه، ومن اجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 177 سهم، سيطر الارتفاع على حركة 73 سهم، وتراجع 68 آخرين، بينما لم يتغير 36 سهم، وبلغ راس المال السوقي 705.795 مليار جنيه .
وتوقع هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لتداول الأوراق المالية، استمرار الضغوط البيعية على أسهم المؤشر الثلاثني وخاصة "التجاري الدولي"، وهو ما قد يدفع المؤشر الرئيسى لمستويات 13300 نقطة بجلسة الأربعاء، وصولاً لمنطقة الدعم 13000 نقطة بنهاية الأسبوع الجاري .
فيما رجح تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في حركة عرضية، يحاول فيها الاستقرار حول منقطة 700 نقطة .
وقال سيد هنداوي مدير صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن سهمي "التجاري الدولي" و "الشرقية للدخان" وصلوا لمستويات جيدة مع محاولة اختبار المؤشر الرئيسي مستوى القمة 14000 نقطة، إضافة إلى استفادة أسهم البنوك كافة من رفع سعر الفائدة، وهو ما دفع لظهور عمليات جني اراباح على "التجاري الدولي" دفعت لتراجع المؤشر الرئيسي لمستوياته الحالية .
ورجح استمرار تراجع القوة الشرائية على أسهم المؤشر الثلاثيني بسبب غياب المحفزات، ليواجه على مدار الجلستين القادمتين مستوى 13250 نقطة والتى تظهر عندها قوة شرائية تدفع المؤشر للتماسك واستعادة قوته .
ورجح تحرك "التجاري الدولي" نحو 82 جنيه ختى نهاية الأسبوع الجاري، و "طلعت مصطفى" عند 7.40 جنيه، وتحرك "هيرمس" نحو 22 جنيه .
وأرجع مشتريات المؤسسات المحلية بجلسة اليوم، للاستفادة من حركة الأسعار الحالية في السوق وإعادة ترتيب مراكز .
واتجهت المؤسسات المحلية للشراء بقيمة 51 مليون جنيه، مقابل اتجاه المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 306 الف جنيه و 21 مليون جنيه على التوالي .
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 13 مليون جنيه و 810 ألف جنيه، مقابل اتجاه الأجانب للبيع بقيمة 13.8 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 60% من اجمالي التعاملات مقابل 5% للعرب و 34% للأجانب .
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