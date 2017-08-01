موعد بداية ونهاية الموسم الجديد للدورى المصرى

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على موعديْ بدء وانتهاء مسابقة الدوري في الموسم الجديد، حيث تقرر أن تنطلق البطولة يوم 8 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 22 مايو 2018.





وقدّم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، تصورًا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن يعقد جلسة مع أبو ريدة، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ للانتهاء من وضع الرتوش الأخيرة الخاصة بالملاعب وغيرها، قبل انطلاق المسابقة بشكل رسمي.





من جانبه اختار اتحاد الكرة مجدي عبد الغني، عضو المجلس، رئيسًا لبعثة منتخب المحليين بالمغرب، حيث يلتقي المنتخبان يومي 13 و18 أغسطس المقبل، بالمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقررة العام المقبل.





ودخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، بقيادة حمادة صدقى؛ استعدادًا للمواجهتين، وأكد المدير الفني أنه تابع الفريق المغربي، ولديه أكثر من مباراة لمنتخب المغرب سيشاهدها مع أعضاء الجهاز الفنى، خلال المعسكر.





وقال صدقي إن المعسكر سينتقل إلي الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل؛ استعدادًا للقاء الذهاب، وشدد صدقي على أنه ربما يستعين بعناصر أخرى غير الموجودين في القائمة الحالية، التي تضم 22 لاعبًا.



