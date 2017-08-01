بيان نارى من أحمد سليمان بعد منعه من دخول نادى الزمالك

رد أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، ببيان رسمي، بعد قرار منعه من دخول النادي، من قِبل المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وتحويله للتحقيق.

وقال عضو مجلس الإدارة السباق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "عندما يصرح رئيس الزمالك في الفضائيات بأنه لن يترك النادي إلا بمزاجه. وعندما يؤكد ويصرح ليل نهار أن أي صحفي سينتقده سيتم منعه من دخول النادي، فلا أحد يحتاج لأي دليل آخر على أنه يتعامل مع النادي كعزبة خاصة".

وتابع: "لم يكن غريبًا أن يقوم رئيس الزمالك بتعليق ورقة بإيقافي على بوابات النادي، ويدعي أن هناك أعضاء من الجمعية العمومية قدموا شكوى ضدي، بسبب حديثي مع إحدى الصحف المصرية، مدعيًا بالكذب كالعادة أنني أهنت الجمعية العمومية، ولكن الحقيقة هي أن الحديث عن ملف إهدار المال العام داخل النادي في صفقة مايوكا، وأشياء أخرى أصابته بالتوتر وعدم التوازن".

وأضاف سليمان: "لن يكون غريبًا على رئيس الزمالك مثل هذه التصرفات، بعدما أهان الدولة بكافة مسئوليها، وجميع رموز النادي، معتقدًا بالكذب أنه فوق القانون، ومتوهمًا أنه أقوى من الدولة، لمجرد أنه يحتمي بالحصانة البرلمانية".

وأكمل: "ليس غريبًا على من قام بشطب أحد رؤساء النادي السابقين، وبعدها اكتشفت المحكمة أن من بين الموقعين على قرار الشكوى ضد رئيس النادي السابق أعضاء متوفين، أن يستغل كل ما هو موجود داخل النادي ضد منافسيه وخصومه، أو حتى المختلفين معه في الرأي".

وأردف: "بعد أن كان رئيس الزمالك يتغنى ليل نهار بأنه لا يخشى مواجهة أحد في الانتخابات، وبعد أن شعر بأنني على موعد قريب من دخول النادي مع أنصاري، ها هو يصدر قرارًا بمنعي من دخوله، والتحقيق معي تمهيدًا لشطبي، بعد أن تيقّن تمامًا بأن موقفه ضعيف، ويخشى صفعة الجمعية العمومية له في الانتخابات المقبلة".

وواصل أحمد سليمان: "لذلك أحتفظ بحقي القانوني في الرد على هذه الإجراءات غير القانونية، التي يتخذها رئيس الزمالك مع كل من يختلف معه في الرأي، ومع أي شخص يمكن أن يسأله عن أموال النادي في عهده".

وأكد: "أليس هذا السؤال حقًّا لكافة أعضاء الجمعية العمومية؟ ولماذا يغضب رئيس الزمالك من مثل هذا السؤال إذا كان فعلًا يدّعي أنه يحارب الفساد دائمًا؟".





وأشار: "السؤال المكرر والمهم لرئيس الزمالك: لماذا تصر على الاحتماء بالحصانة البرلمانية، وترفض الرد على كل البلاغات التي قدمتها ضدك عند النائب العام، فرجل القانون لا بد أن يحترم القانون".