أهالى السلوم يطالبون بانتظام تشغيل خطوط المياه

تعانى مناطق بمدينة السلوم الحدودية عدم وجود نظام عمل منتظم لتشغيل خطوط المياه، ما انعكس على كفاءة الخدمة للسكان.

ودفعت هذه الحالة بعض أهالى المدينة إلى اللجوء للمحافظة بشكوى يطالبون فيها بحل لتلك الأزمة، بما يؤدى لانتظام تشغيل خطوط المياه، وفقًا لمصدر بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر أن الأهالى أشاروا أيضًا فى شكواهم إلى مشكلة تراكم الإيصالات الخاصة بسيارات مياه الشرب وتضررهم من هذه المشكلة.

ولفت إلى أن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، قرر بعد عرض الشكوى عليه تكليف رئيس مدينة السلوم وشركة مياه الشرب بالمحافظة ببحث الشكوى واتخاذ القرار المناسب حيالها.

يُشار إلى أن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، صدّق، منذ عدة أسابيع، على البدء في إنشاء مأخذ بحري لمحطات تحلية مياه البحر، بمدينة السلوم بطاقة 20 ألف م3، بتكلفة 50 مليون جنيه، لتعمل محطات التحلية بالمدينة بكامل طاقتها؛ خدمة لأهالي السلوم.

كما صدّق المحافظ على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة النجيلة، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، قابلة للتوسع حتى 10 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه؛ لانتظام مياه الشرب بالمدينة، فضلًا عن الموافقة على إنشاء خط مياه ناقل من محطة التحلية الجديدة، وربطه على رافع مياه الشرب بمدينة النجيلة، بطول 6.5 كم بتكلفة 14 مليون جنيه.

ويشهد قطاع مياه الشرب بالمحافظة طفرة بعدما كانت مطروح تعاني في السابق ندرة المياه، وأصبح يوجد الآن محطات تحلية بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والسلوم، وخطوط مياه البحر الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بجنوب العلمين.

ويتم الدفع بحملات إزالة للتعديات على خطوط مياه الشرب الناقلة، وترعة الحمام، نتج عنها وصول منسوب مياه الشرب إلى أكثر من 90 ألف م3/ يوم، وهذه النسبة لم تحدث في تاريخ المحافظة.