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استثمار
وزارة البيئة تنقذ 30 تماسحا نيليا
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 07:13 م
تماسيح النيل 66
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تماسيح النيل 66
المال – خاص
قال قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة غنه أنقذ 30 تمساحا نيليا قبل بيعها من قبل أحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة الأزبكية.
وبحسب بيان من الوزارة، قإن الضبط جاء ضمن جهودها لمراقبة ومنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته والاتفاقيات الدولية المنظمة للاتجار فى الحياة البرية الموقعة عليها مصر.
وأوضح أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة أنه فورالعثور على اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يفيد ببيع كمية من التماسيح الحية تم التواصل مع البائع و الاتفاق معه على شراء التماسيح والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وقسم الازبكية الذى قام برصد البائع فور حضوره لاتمام عملية البيع فى الميعاد المتفق عليه وضبطة وتحرير محضر بالواقعة .
وقال خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى إنه تمت معاينة التماسيح المذكورة والتى يتراوح طولها بين 20 إلى 25 سم وهي قادمة من قبل أحد الصيادين باسوان، وتم نقلها الى الاسكندرية ثم تسليمها لبيعها بالقاهرة، وجارى تسليم التماسيح لحديقة الحيوان بالجيز.ة
البيئة
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