مؤشر البورصة الرئيسي يواصل الهبوط

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.



وواصل المؤشر الثلاثيني egx30 الهبوط بنسبة 0.17% عند مستوى 13396نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% ليصل إلى 704نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.29% عند مستوى 1592 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.16% عند مستوى 2072 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذي هبط بنسبة 0.21% عند مستوى 11911 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 740مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والاجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 38 مليون جنيه و306ألف جنيه و21.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 51.1 مليون جنيه و1.1 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 73سهما من إجمالى 177 سهما متداولا، بينما هبط 68 وبقى 36 دون تغير.

