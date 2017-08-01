أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 2-8

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



نواب البرلمان

طلبت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، الموافقة على عقد اللجنة اجتماعا الأربعاء؛ لمناقشة أزمة انقطاع مياه الشرب فى عدد من المناطق ببعض المحافظات، نظرا شكاوى كثيرة من تكرار أزمة انقطاع المياه في كثير من المناطق، خاصة أن الأمر ليس مقبولاً في شهر الصيف، ووجهت اللجنة الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان ومسئولي قطاع مياه الشرب للحضور لمناقشة ملف مياه الشرب.



أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن عددا من النواب الذين قدموا ملاحظات على لائحة قانون الاستثمار سيشاركون في اجتماع اللجنة غدا الأربعاء لإبداء ملاحظاتهم بشأن اللائحة، وتلقت اللجنة دعوة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لتفقد مركز خدمة المستثمرين، لافتا إلى أن اللجنة ستتأكد خلال الزيارة من مدى التزام الحكومة بتوصيات المجلس في تسهيل الإجراءات للمستثمرين.



تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا ، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آليات اختيار القيادات المحلية ، وتناقش اللجنة رؤية وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإجراءات والآليات التي اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها، كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا، ظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بكافة مستوياتها، ومن ناحية أخرى، تناقش اللجنة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التي عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو 2017، بالاتفاق مع الحكومة.



تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أول اجتماع لها في فترة الإجازة البرلمانية، غدا ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة الذي يتضمن نحو 310 مادة؛ حيث تستمع خلال الاجتماع لرجال القضاء والنيابة بشأن وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، ووجهت اللجنة دعوة لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ولمحكمة النقض، ودعوة لرؤساء محاكم الاستئناف بالقاهرة والمنصورة وبني سويف وأسيوط وقنا، وكل جهة ترسل من يمثلها.



وزراء وحكومة

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، الاقتصادية والأمنية ، ويناقش الاجتماع عددا من تقارير الوزراء المختلفة، ومشروعات القوانين الجاري إعدادها والتي سيتم عرضها على مجلس النواب فور انتهاء الإجازة البرلمانية وعودة دور الانعقاد ، وأيضا ملف جذب المستثمرين والتعديات على أراضي الدولة وتوفير السلع الأساسية.



يعقد سامح شكرى وزير الخارجية، مؤتمر صحفى، غدا، الأربعاء، مع عبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية الجزائرى، وذلك بقصر التحرير ، ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات المصرية الجزائرية وسبل توثيقها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب ، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام جلسة المباحثات.



أحزاب ونقابات وحركات

قال المستشار خالد الشرقبالي، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء سينتهي غدا الأربعاء من مراجعة واعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية ، و من المقرر أن يتم الإعلان عن الجزء الأول من الحركة القضائية فور الانتهاء من مراجعتها واعتمادها، مرجحا الإعلان عن الحركة غدا أو بعد غد الخميس وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى ، ويعكف مجلس القضاء الأعلى حاليا على مراجعة الجزء الأول من الحركة القضائية قبل اعتمادها، مشيرا إلى أن الحركة القضائية كبيرة واستغرقت وقت طويل في المراجعة، إذ تتضمن ترقية 1179 قاضيا، من نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.



يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماعه الأسبوعي غدا الأربعاء ، و سيناقش الاجتماع ملفات مهمة أبرزها قنوات وإعلانات السحر والشعوذة والإعلانات الجنسية وسبل مواجهتها.



جامعات

أعلنت جامعة القاهرة في بيان رسمي عنها عقد مؤتمر صحفي ظهر غد الأربعاء، في قاعة أحمد لطفي السيد، بمبنى إدارة الجامعة، في الساعة 12 ظهرا، وذلك لإعلان تفاصيل تولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيسا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات خلفا للدكتور جابر نصار ، كما سيعلن الخشت خططه لتطوير منظومة العملية التعليمية داخل جامعة القاهرة.



محافظات

تنطلق غدًا الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المحترف المعتمد" ضمن مبادرة "مصر الحياة والعمل 2020 " وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس الجاري بالنقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، رئيس النقابة الفرعية بدمنهور ، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين اتحاد المعلمين العرب برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، وبورد المملكة المتحدة للتدريب Uk Training Board.



أخرى

توقع مشيخة الأزهر، وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم غدا الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية صباح غد الأربعاء ، ومذكرة التفاهم تستهدف ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والإسلام الوسطى المعتدل فى مواجهة الأفكار المتطرفة، كما سيعمل الجانبان على التصدى للمحاولات المستهدفة الإساءة للإسلام، ووضع رؤية استراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه الحملات الرامية لتشويه الإسلام وقيمه السمحة، بما يسهم في تقديم الصورة الصحيحة حول الحضارة العربية الإسلامية ، فى ضوء كون الأزهر الشريف ممثلاً للمؤسسة الوسطية الدينية فى العالم الإسلامى، إلى جانب كونه من أبرز المؤسسات الدينية المعتدلة التى تتمتع بقبول واسع لدى الرأى العام الغربى ، وتضمن المذكرة تنسيق الجهود المشتركة في مجال تصحيح صورة العرب والمسلمين فى وسائل الإعلام العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.