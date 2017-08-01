المصرية للمنتجعات السياحية 66

المال خاص



أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، قيام شركة كاتو للاستثمار ببيع نحو 11.5% من الأسهم المملوكة لها فى شركة المصرية للمنتجعات السياحية لصالح شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية فى صفقة بلغت قيمتها 127.8 مليون جنيه.



يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "المال" على موقعها الإلكتروني، الإثنين، تحت عنوان "كاتو للاستثمار تبيع 11.5% من المصرية للمنتجعات" وفقا لمصادر خاصة للجريدة.



وقالت المصرية للمنتجعات في بيان مرسل للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن شركة فنادق البحر الأحمر اشترت 121.8 مليون جنيه، تمثل 11.5%، من أسهم المصرية للمنتجعات، في صفقة بلغت قيمتها 127.8 مليون جنيه، وتولت شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، مهام نقل ملكية الأسهم لصالح الطرفين البائع والمشترى.



وأغلق سهم المصرية للمنتجعات بنهاية تداولات اليوم على انخفاض قارب 0.94 % ليصل إلى 1.05 جنيه.



ووفقا للموقع الإلكترونى للمصرية للمنتجعات فإن كاتو للاستثمار قبل تنفيذ الصفقة كانت تسيطر على 11.96% من أسهم الشركة، وهى من أكبر المساهمين، ثم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار بحصة 10%، تلتها شركة رواد السياحية بـ9.05% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بـ9%، فشركة مصر للتأمين بـ8.05% وشركة مصر للتأمين على الحياة بـ6.9%، وشركة أوراسكوم القابضة للتنمية بـ4.5%، و40.8% لصالح مستثمريت آخرين من الأفراد.



وحققت المصرية للمنتجعات خلال الربع الأول من 2017، أرباحا بقيمة 66.08 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وتعمل الشركة فى مجال التعمير السياحى بصفة عامة وإقامة تجمع عمرانى سياحى سكنى متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحى والطرق تمهيدا لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها أو بالمشاركة، ويبلغ رأسمالها 1.050 مليار جنيه.