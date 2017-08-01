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سيـــاســة
ساويرس رئيسا .. حملة انتخابية يطلقها مصريون لترشيح رجل الأعمال
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 06:04 م
ساويرس 222558
أخر الأخبار
نجيب ساويرس 669
عقد المؤتمر الرسمي الأول بنيوريوك لمطالبة الملياردير بالتنافس على الحُكم
ايمان عوف
أعلنت صفحة على فيس بوك انطلاق حملة لدعوة رجل الأعمال نجيب ساويرس للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل 2018 تحت شعار " إرادة شعب ".
وبحسب الصفحة، يقود الحملة "عدد غير قليل" من المصريين في الداخل والخارج، وسيعقد أول مؤتمر رسمي لها في نيويورك خلال أكتوبر المقبل.
وتابعت أن العاملين بالحملة "لا يعرفون ساويرس" وهدفهم الضغط على الملياردير للمنافسة على الرئاسة في ظل كونه سياسيا مدنيا.
نجيب ساويرس
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