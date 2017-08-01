حقيقة إجازة 6 أغسطس

رئاسة الوزراء برئاسة شريف إسماعيل

المال- خاص:



نفى مجلس الوزراء ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتبار يوم الأحد الموافق 6 أغسطس إجازة رسمية، وأكد المجلس أنه يوم عمل عادي.



وأشار المجلس إلى حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين، وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المثارة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والصحف.