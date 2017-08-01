EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الاحتياطي الأجنبي يتجاوز مستوى ما قبل ثورة 25 يناير
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 05:23 م
الدولار 12
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"المصرية للاتصالات" تضيف بند الاحتياطي لعمومية مارس
الدولار 12
بلغ 36.036 مليار دولار للمرة الأولى منذ 7 أعوام
خالد بدر الدين
قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو من 31.305 مليار في يونيو هذا العام، ما يعني أن الاحتياطي زاد 4.731 مليار دولار الشهر الماضى فقط.
ويتجاوز الاحتياطى الأجنبى حاليا نفس المستوى الذى كان عيه قبل ثورة 25 يناير 2011، عندما وصل إلى 36 مليار دولار مع نهاية عام 2010، غير أنه هوى إلى حوالى 15 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز، أن مصر استلمت في يوليو الماضى دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء، والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ولكن لم يتمكن محررو رويترز حتى الآن من الحصول على تعليق من البنك المركزي بشأن المصادر، التي حقق منها هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا