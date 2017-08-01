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اقتصاد وأسواق
برلماني يعد مشروعًا لدمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 04:42 م
مجلس البرلمان 2017 2
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ياسمين فواز
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف، في بيان صحفي، أن هدف المشروع الرئيسي من هذا التشريع حماية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه سوف يتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي تشجيع جميع أصحاب المشروعات، والعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وتقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لتنمية مشروعاتهم، سواء القروض الميسرة، أو تقديم الأراضى لهم بأسعار مناسبة، أو حتى بالمجان، للتوسع في مشروعاتهم، والتأمين الصحي على جميع العاملين بهذه المشروعات.
وقال النائب، إن مشروع القانون ينص في مواده على عدم فرض أى ضرائب أو رسوم على جميع المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 10 أعوام حتى يقبل أصحاب هذه المشروعات في دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمي.
ولفت إلى أن هناك إحصاءات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 60 % من اقتصادها الكلي.
واتهم " زين الدين " الحكومات السابقة والحالية، أنها السبب في عدم دمج المشروعات التى يعملها ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، من غير الملتزمين بالنظم والقوانين، ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم، ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة، على حد قوله.
وأكد أن الحل الوحيد هو سن تشريع ليس لتحصيل رسوم وضرائب من أصحاب هذه المشروعات، لكن من أجل تقديم حوافز لهم تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمي وتشجعهم على التوسع في مشروعات.
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