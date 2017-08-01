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نقل وملاحة
شركة إيطالية الأقرب لتوريد 1000 عربة للسكك الحديدية
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 04:19 م
هيئة السكك الحديدية
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مدحت إسماعيل - محمود محسن
انحصرت المفاوضات التي تجريها وزارة النقل خلال الفترة الحالية، مع عدد من الشركات الأجنبية، لتوريد 700 عربة سكك حديدية، في شركة إيطالية، وفقًا لتصريحات هشام عرفات، وزير النقل، غير أنه لم يحدد اسم الشركة.
وأضاف الوزير على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل، ممثلة في المعهد القومي للنقل، والغرفة التجارية الكندية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة استبعدت عرضين آخرين بسبب انخفاض سعر التوريد الإيطالى، ما ساهم فى رفع المستهدف إلى 1000 عربة، بدلا من 700 فقط، مشددًا على أن العربات تتمتع بجودة عالية.
وأكد أن الإعلان عن التوصل لاتفاق مع الشركة الإيطالية قريبًا، وأن الاتفاق على تصنيع 400 عربة سكك حديدية، من إجمالى الـ 1000 المخطط لتوريدهم فى مصانع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعميق التصنيع المحلي .
ولفت وزير النقل، إلى أن العربات ستكون الأولى من نوعها المصنعة من مادة الـ "stain steal"، غير أنها تتشابه مع عربات الـvip، أو الفئة المميزة العاملة فى الوقت الحالي على خطوط السكة الحديد.
وتلقت وزارة النقل خلال الفترة الماضية عدة عروض، من شركات عالمية من دول الصين، وإيطاليا، والمجر، ورسيا، لتوريد 700 عربية مميزة.
وكانت وزارة النقل، رفضت قبل نهاية 2016، عرضاً من دولة المجر لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار، طبقاً لاتفاق نوايا وقع فى نهاية يونيو 2015، على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر، لتمويل وتوريد العربات لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وبررت "النقل" رفض العرض، أنه مبالغ في أسعار العربات.
وتضمن الاتفاق إتاحة 900 مليون يورو، لتمويل شراء عربات القطار، على هيئة قرض بسعر فائدة 1.26% يسدد على 12 عامًا، بعد 5 أعوام فترة سماح، واشتمل الاتفاق على منحة تقدر بقيمة 100 مليون يورو، من خلالها توفير 80 عربة قطار "هدية"، و300 فرصة تدريب، بخلاف برامج دعم فني.
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