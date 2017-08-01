جي إم سي للاستثمارت تخطر البورصة بأوجه استخدام حصيلة الاكتتاب

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية إنها استخدمت حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأسمالها فى عدد من التعاقدات التجارية مع عدد من الشركات.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "تعاقدنا مع شركة بيراميدز تريد سنتر بقيمة 8 ملايين جنيه كما تعاقدنا مع شركة جى ام سى للصناعات الهندسية بقيمة 13 مليون جنيه".



وتابع البيان "وقعنا عقد مع شركة كانون انفستمنت بقيمة 5.7 مليون جنيه؛ لإعادة هيكلة رأس مال الشركة ومتابعة إجراءات الطرح مقابل 8% من حصيلة الاكتتاب و4% من مصاريف رسوم ونشرات وجرائد".



وبلغت حصيلة الاكتتاب العام فى زيادة رأس المال والذى طرحته الشركة فى 2014 حوالى 48 مليون جنيه تقريبا، ويبلغ رأسمال الشركة 83.23 مليون جنيه، موزعا عبر 41.61 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.





أنشئت شركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات فى 2008 وتعمل فى مجال الخدمات البترولية بمشمولها الواسع من شراء وبيع البترول وصيانة المعدات والخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي والتجميع والتصنيع لدى الغير لكافة الاجهزة المنزلية الكهربائية وكافة السلع والمعدات الهندسية والسيارات.