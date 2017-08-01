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بورصة وشركات
شلبى : أسعى إلى تدعيم قطاع الصغيرة والمتوسطة
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 02:55 م
أحمد بهاء الدين شلبي
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أحمد بهاء الدين شلبي
المال - خاص :
قال أحمد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إم بى" للهندسة، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه سيركز من خلال عضويته بالبورصة خلال السنوات الأربع المقبلة، لإبراز خطط الإصلاحات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية، نحو تدعیم قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة، لتكون قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود المقبلة، موْكدا أن للأسواق المالية دوراً حيوياً ومهماً في عملية التنمية الاقتصادية واعتبار أن البورصة المصرية جهاز فعال في تلك التنمية.
جدير بالذكر أن "إم بى" أعلنت، عن فوز مرشحها " شلبي" ، في انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية بنسبة 59% .
وأكد "شلبى" سعادته بنسبة المشاركة في الانتخابات البالغة 90% و التي تؤكد قوة التفاعل لعملية التغيير الإيجابي، و التي ستعتبر الدافع الأساسي لتفعيل طروحات برنامجه الانتخابي, ليجني ثماره جميع المتعاملين في سوق المال و الاقتصاد المصري ككل.
تأسست "إم بي" للهندسة عام 1981 وهى شركة رائدة في مجال صناعة و تجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكاني، و كالوكيل الحصري لشركات "هاجر" و"هيونداي" و"ساموا" ومنتجها الخاص بالشركة "بيتا إليكتريك" للمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
البورصة المصرية
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