البورصة تقر تعديلات قواعد تحويل شهادات الإيداع الدولية

البورصة المصرية

المال خاص



أصدرت البورصة المصرية قرار رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، عقب اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية القرار.



وقال إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات إدارة البورصة بتعديلات قواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة الأجنبية بدل الزام المتعاملين بتحصيلها بالعملة المحلية، جاء فى اطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصرية على مواكبة التطورات الاخيرة فى خطة الاصلاح المالى الاقتصادي.



وأضاف فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه ان ادارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرار فى عام 2015 يقضى بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية.



وفيما يلى نص التعديل



أولاً:



تستبدل الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذى رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ فى 29/6/2015، بالفقرة التالية:



"يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبى الصادرة من البنك المركزى المصرى فى هذا الخصوص، وفى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري".



ثانياً:

تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذى رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ فى 29/6/2015، بالفقرة التالية:



"وفى جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلى شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفى حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة".



