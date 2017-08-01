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اقتصاد وأسواق
البيض يواصل الصعود.. والطبق يسجل 42 جنيهًا
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 01:06 م
كرتونة بيض
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كرتونة بيض
أحمد اللاهونى
واصلت أسعار البيض ارتفاعها اليوم بالسوق المحلية، ليسجل الطبق 42 جنيهًا مقابل 40 أمس، فيما استقرت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.
وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.
وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.
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