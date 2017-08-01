7.182 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 7 أشهر

شعار البورصة المصرية معدل

منى عبدالبارى



مازالت البورصة جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ صافى مشترياتهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 7.182 مليار جنيه، مقارنة بمشتريات للعرب بقيمة 38.4 مليون جنيه.



وبحسب التقرير الشهرى الصادر عن البورصة المصرية بنهاية يوليو فقد استحوذ الأجانب خلال الشهر على ما نسبته 16.95% من تعاملات السوق بصافي شراء 267.92 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب من التعاملات 9% ببيع 91.33 مليون جنيه خلال الشهر، فيما كان للمستثمرين المحليين 74% من التعاملات.



ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ارتفعت مشتريات الأجانب بالبورصة إلى مستويات قياسية بلغت 11 مليار جنيه من نوفمبر وحتى نهاية السنة المالية يونيو 2017، بحسب تصريحات سابقة لرئيس البورصة دكتور محمد عمران.



وسجل عام 2016 أعلى مستوى للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة للبورصة بزيادة نسبتها 70% مقارنة بالسنوات الثمانى السابقة مجتمعة، بحسب بيانات البورصة المصرية.



وخلال عام 2016 دخل 6113 صندوق ومؤسسة استثمار للبورصة المصرية نسبة كبيرة منها أجانب، بحسب تصريحات سابقة لعمران.

