التجاري الدولي تقتنص صدارة السمسرة عبر الإنترنت الشهر الماضي

شركات السمسرة

أسماء السيد:



واصلت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأرواق المالية، صدارتهاعلى شركات السمسرة بتعاملات الإنترنت بشهر يوليو الماضي، والذي يُعد الشهر الثاني على التوالي محققة قيم تداول بقيمة 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 12.9% من خلال تنفيذ 52 ألف عملية على 549 مليون سهم.





كما جاءت شركة "المجموعة المالية" للسمسرة في الأوراق المالية في الترتيب الثاني، وهو نفس ترتيبها خلال شهر يونيو، مستحوذة على حصة سوقية 10.5%، من خلال 22 ألف عملية منفذة على 230 مليون سهم بقيمة تداول 2.2 مليار جنيه.



وجاءت في الترتيب الثالث شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 8.4% من خلال 75 ألف عملية على 670 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار جنيه.



وجاءت في الترتيب الرابع شركة "بلتون" للتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية 7.4% من خلال تنفيذ 24 ألف عملية على 483 مليون سهم، تلاها شركة "مباشر انترناشيونال" لتداول الأرواق المالية بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه بحصة سوقية 5.86% بتنفيذ 43.9 عملية على 565 مليون سهم.