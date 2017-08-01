EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
التجاري الدولي تقتنص صدارة السمسرة عبر الإنترنت الشهر الماضي
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 12:47 م
شركات السمسرة
أخر الأخبار
شركات السمسرة
أسماء السيد:
واصلت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأرواق المالية، صدارتهاعلى شركات السمسرة بتعاملات الإنترنت بشهر يوليو الماضي، والذي يُعد الشهر الثاني على التوالي محققة قيم تداول بقيمة 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 12.9% من خلال تنفيذ 52 ألف عملية على 549 مليون سهم.
كما جاءت شركة "المجموعة المالية" للسمسرة في الأوراق المالية في الترتيب الثاني، وهو نفس ترتيبها خلال شهر يونيو، مستحوذة على حصة سوقية 10.5%، من خلال 22 ألف عملية منفذة على 230 مليون سهم بقيمة تداول 2.2 مليار جنيه.
وجاءت في الترتيب الثالث شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 8.4% من خلال 75 ألف عملية على 670 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وجاءت في الترتيب الرابع شركة "بلتون" للتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية 7.4% من خلال تنفيذ 24 ألف عملية على 483 مليون سهم، تلاها شركة "مباشر انترناشيونال" لتداول الأرواق المالية بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه بحصة سوقية 5.86% بتنفيذ 43.9 عملية على 565 مليون سهم.
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا