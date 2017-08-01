إقبال هائل على سحب كراسات أضخم قرعة تطرحها الإسكان

وحدات الاسكان

بدور إبراهيم:



شهدت فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية إقبالاً هائلاً لسحب كراسات شروط حجز أضخم قرعة لأراضي المواطنين تطرحها وزارة الإسكان في 19 مدينة جديدة، لحجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، بنظام القرعة العلنية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بدأ بيع كراسات الشروط بفروع بنك التعمير والإسكان الأحد الماضي الموافق 30 يوليو، ووفقاً لتقرير صادر من البنك، بلغ إجمالي عدد الكراسات التي تم بيعها في اليومين الماضيين 24446 كراسة، والنسبة الأكبر منها للإسكان الاجتماعي، حيث بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان الاجتماعي التي تم بيعها 16984 كراسة، بينما بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان المتميز التي تم بيعها 5932 كراسة، وتم بيع 1530 كراسة للأراضي الأكثر تميزاً.



وأوضح الوزير أنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض ابتداء من الأحد المقبل الموافق 6/8/2017 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.