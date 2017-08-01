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استثمار
مصر للطيران تجهز 4 مشروعات جديدة مع ستار العالمى
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 12:37 م
صفوت مسلم رئيس مصر للطيران
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صفوت مسلم رئيس مصر للطيران
المال ـ خاص
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة "مصر للطيران" إن العام الحالى سيشهد التجهيز لنحو 4 مشروعات جديدة مع "تحالف ستار" العالمى، مشيرا إلى أن الترتيب للمشروعات بدأ منذ بداية العام الحالى و سيشهد النصف الثانى من العام الإعلان عنها فور التوصل إلى اتفاقات بعينها.
وأضاف المصدر الذى لم يشأ الإفصاح عن تفاصيل المشروعات، أن "تحالف ستار" أعلن فى وقت سابق عن مشروع الـ" package hub" أو مركز تجميع الحقائب من خلال توفير خاصية التتبع للحقائب قائلا: " لو أن مسافرا على شركة "لوفتهانزا ترانزيت" وغير إلى مصر للطيران، وهما شركتان منضمتان إلى تحالف ستار يستطيع تتبع حقيبته.
و«تحالف ستار» عبارة عن شبكة عالمية رائدة من شركات الطيران، تأسست عام 1997 كأول تحالف عالمى حقيقى لشركات الطيران يوفر للعملاء فى جميع أنحاء العالم تجربة سفر سلسة، ويضم حاليا 28 شركة بعدد طائرات 4,657 تصل إلى 1330 مطارا و عدد موظفين 432,603 موظف وعدد ركاب 641.10 مليون فى السنة.
وأشار المصدر إلى أن نحو 5 شركات انضمت إلى مشروع package hub ويسعى التحالف حاليا إلى جذب شركات جديدة إليه، وهو ما يحدث فى أى من المشروعات الجديدة التى يعلن عنها.
يذكر أن جيفرى جو، رئيس "تحالف ستار" العالمى قد زار مصر للطيران الأسبوع الثانى، فى زيارة هى الثانية له إلى مصر العام الحالى، بعد الزيارة الأولى فى مايو الماضى، وشارك مصر للطيران الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات، على انضمامها للتحالف و 85 عاما على إنشائها.
واستعرض جو خلال المؤتمر الذى نظمته الشركة فوائد التحالف للشركات الأعضاء به، والخدمات التى يقدمها لعملائه حول العالم وإستراتيجية التحالف فى الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة مقترحات وأفكار العاملين لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وحضر اللقاء صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل، مساعد رئيس الشركة القابضة، ورؤساء الشركات التابعة، مصر للطيران، ومحمد العبادى، رئيس قطاع التحالفات الدولية.
مصر للطيران
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