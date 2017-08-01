الشرقية للدخان تتعاقد على 5 خطوط إنتاج بقيمة 15 مليون يورو

حوار الشرقية للدخان

❏ «هاونى وجى بى وفوكى» فازت بمناقصة التوريد.. والتسلم خلال 7 شهور



❏ دراسة لتجزئة سهم الشركة بهدف تنشيط السيولة فى البورصة



❏ 200 ألف متر إجمالى الأصول غير المستغلة و2 مليار جنيه القيمة البيعية



❏ بيع الأراضى الفضاء عبر مزادات.. وإنشاء مجمع صناعى ببرج العرب على مساحة 110 آلاف متر



❏ زيادة الحصة السوقية إلى %73 وصافى الأرباح يوزع مناصفة مع الدولة



حوار ـ أحمد اللاهونى ـ مصطفى طلعت:



تعاقدت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» على استيراد 5 خطوط إنتاج جديدة، فى إطار خطتها التوسعية لمضاعفة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.



قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تعاقدات على الخطوط الجديدة من خلال مناقصة طرحتها على شركات ألمانية وإيطالية واستقرت على العروض المالية المقدمة من «هاونى وجى بى وفوكى»، باعتبارها الأرخص سعرًا.



وأضاف فى حواره لـ «المال»، أن التكلفة الاستثمارية للخطوط الخمسة تصل إلى 15 مليون يورو، ما يعادل 314 مليون جنيه تقريبًا - محسوبًا على أعلى سعر وصل له اليورو حتى مثول الجريدة للطبع.



وأوضح أن «إيسترن» تستهدف من الخطوط الجديدة مضاعفة الإنتاجية، لتلبية احتياجات السوق، متوقعًا استلامها خلال 6 – 7 شهور.



وأشار إلى أن الشركة نجحت فى رفع المخزون الإستراتيجى من خامات الإنتاج ليكفيها حتى 16 شهرًا، بفضل تحرير سعر الصرف الذى ساعد على توفير الاعتمادات اللازمة للاستيراد، والتى تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا.



وأعلن هارون أن هناك دراسة فى الوقت الحالى لتجزئة «سهم إيسترن»، سيتم عرضها على السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعد اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 30/6/2017.



وأكد أن فكرة التجزئة مطروحة للنقاش بهدف تنشيط سيولة السهم فى البورصة، خاصة فى ظل ارتفاع سعره الذى يصل إلى 300 جنيه، فضلا عن الإقبال المتزايد عليه من قبل المستثمرين الأجانب رغم الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد على مدار 6 أعوام ماضية.



وأكد أن شركته تدرس حاليا تدشين مجمع لتصنيع السجائر فى المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب على مساحة 110 آلاف متر، على غرار مجمع 6 أكتوبر، والذى يقع على مساحة 365 ألف فدان.



وأشار إلى أن هناك لجنة يرأسها محافظ الجيزة الأسبق على عبدالرحمن لدارسة فكرة تدشين المجمع الصناعى الجديد، لتلافى أى عقبات أو مشاكل واجهت الشركة أثناء تدشين مجمع 6 أكتوبر.



وأوضح أن الشركة تمتلك 65 مخزنًا، يمثل أكبر جهاز توزيع على مستوى الجهورية، كما أنها تمتلك مصناعا مغذيا لإنتاج احتياجاتها من ورق التغليف والعلب الخرطوش، فيما يتم شراء الكرتون والذى يصل إلى نحو 6 ملايين كرتونة عبر مناقصات دورية، وفقًا للحاجة.



وحول قرار الشركة الأخير برفع أسعار 3 أصناف من منتجاتها، فأوضح أنها لجأت لذلك لمواءمة تكلفة الإنتاج وتغطية احتياجاتها، مؤكدًا عدم الإقدام على خطوة الزيادة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة للحفاظ على حصة الشركة فى السوق.



ورفعت الشركة منذ أسابيع أسعار 3 أصناف من إجمالى 14 صنفا تنتجها، إذ تباع عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز حاليًّا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، كما رفعت أسعار كليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، أما كليوباترا سوبر فقد زادت من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعا من منتجات السجائر الشعبية.



وكشف أن صافى ربح الشركة من علبة السجائر يتراوح بين 25 و30 قرشًا، بينما يحقق التاجر مكاسب تصل إلى 3 جنيهات فى العلبة، مؤكدًا أن الشركة تعانى من جشع التجار المبالغ فيه.



ولفت إلى أن الشركة تحصل على %50 من صافى الربح فيما تحصل الدولة على الـ%50 الأخرى، مؤكدًا نجاحها فى رفع الحصة السوقية من 70 إلى %73.



وأكد أن شركته لم ترفع الأسعار فى الأيام اللاحقة لقرار التعويم رغم قيام الشركات الأجنبية برفع الأسعار بشكل كبير، وذلك فى إطار سياسية «إيسترن» للحفاظ على عملائها وتفادى هروبه إلى الأصناف المغشوشة.



وعلى صعيد الدراسة التى تعدها الشركة لإعادة زراعة التبغ فى مصر منذ 2006، قال إنها استقرت على اختيار منطقة وادى النطرون، باعتبارها المنطقة المناسبة فنيًا وبيئيًا لزراعة هذا المحصول.



وأضاف أن 15 من خبراء الشركة ووزارة الزراعة يعكفون فى الوقت الحالى على الانتهاء من الدراسة، والتى تهدف فى الأساس إلى تخفيض فاتورة الاستيراد.



وتابع: أن الدراسة سيتم عرضها على السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ثم الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب للحصول على موافقة بتعديل تشريعى يسمح بالزراعة، خاصة فى ظل وجود نص قانونى يعود إلى عصر محمد على بحظر زراعة التبغ فى مصر.



وأوضح «هارون»، أن ملامح الدراسة التى قاربت على الانتهاء، تتلخص فى زراعة مساحة تتراوح بين 10 و50 ألف فدان على الأقل، بمنطقة وادى النطرون، باعتباره المكان الأنسب من حيث نوعية التربة وصلاحية المياه والمناخ.



وأشار إلى الشركة تسعى لتخصيص الأرض من الدولة بنظام حق الانتفاع، على أن يتم إنشاء شركة مساهمة لإدارة المنطقة المزروعة، خاصة أنها ستزرع محاصيل أخرى بجانب التبغ كـ«الفول والعدس والذرة الصفراء».



وحول بند الأجور فى الميزانية الجديدة، قال إن الشركة لم تضف أى زيادة جديدة للقيمة المحددة فى موازنة العام الماضى «1.3 مليار دولار» سوى العلاوات التى تصرفها الدولة طبقًا لمتطلبات العمل، والحالة الاقتصادية.



وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة، قال إن هناك تنسيقا بين «القابضة للصناعات الكيماوية»، حول الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، وذلك لطرح الأراضى الفضاء فى مزايدة علنية للبيع، موضحاً أن حصيلة بيع هذه الأراضى ستئول لخزينة الشركة فى موازنة عام 2017-2018.



وأشار إلى أن إجمالى الأصول غير المستغلة للشركة فى حدود 200 ألف متر، بلغت قيمتها البيعية وفقًا لآخر تقييم حوالى 2 مليار جنيه، موزعة على 5 مواقع، منها 3 قطع أرض فضاء تتمثل فى أرض سلوم ولو مارشين بمحافظة الإسكندرية على مساحة 1600 متر لكل منهما، وجزيرة الدهب بالجيزة على مساحة 3200 ألف متر.



ولفت إلى أن الشركة تمتلك مبانى قائمة بذاتها- تمثل أكبر الأراضي- وهى المقر الرئيسى بالجيزة، إضافة إلى مخازن المانسترلى والزمر بالعمرانية، موضحًا أن هناك مخططا لإقامة مولات تجارية بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لكن الأمر قد يستغرق فترة بسبب صعوبة الإجراءات وتحويل الترخيص من النشاط الصناعى إلى تجارى.



وعن الصادرات، أعلن أنها تتراوح بين 7.5 و10 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك مساعى لتنشيطها عبر تكثيف الاتصال بالدول الأفريقية والعربية لفتح أسواق جديدة بها.

ولفت إلى أن الشركة تصدر إلى 10 دول منها الكويت ودبى والأدرن وتونس والمغرب والسعودية، فيما فقدت السوق الليبية بعد الأحداث الأمنية هناك، موضحا أن ليبيا والسعودية تمثلان %90 من إجمالى الصادرات.



وحول مدى إمكانية فتح أسواق بالدول الأوروبية، أكد صعوبة المنافسة داخل تلك الأسواق.



وقال إن الشركة اضطرت إلى الموافقة على تحصيل مديونيات شركة «فيلبيب موريس» - الشريك الإستراتيجى للشركة الذى يمثل %85 من إنتاج الشركة - بالعملة المحلية بعد أن واجه أزمة فى توفير العملة الأجنبية.



وأكد أن شروط التعاقد بين الشركة وفيليب موريس تسمح للأطراف بإعادة التفاوض فى أى وقت حال وجود ضرر لأحد الأطراف.

