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4.6 مليارات جنيه تعويضات قطاع التأمين حتى نهاية مايو الماضي
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 12:03 م
شريف سامى رئيس هيءة الرقابة المالية
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شريف سامى رئيس هيءة الرقابة المالية
مروة عبد النبي:
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق التأمين المصرى سدد 4.6 مليار جنيه تعويضات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام.
وأوضح سامى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة السابقة، فيما بلغت تعويضات تأمينات الحياة 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
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