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تأميـــن
14.4 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية مايو 2017
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 11:54 ص
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
مروة عبد النبي:
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 9.2 مليار جنيه فى حين كانت 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 46%.
وقال سامى إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً بنسبة 85% فى نفس الفترة، حيث حققت 5.2 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو من عام 2016.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو، من هذا العام بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% فالحوادث بنسبة 10.5%.
الرقابة المالية
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