المجموعة المالية تتصدر السمسرة بتعاملات الأجانب خلال 7 شهور الماضية

شركات السمسرة

أسماء السيد:



اقتنصت "المجموعة المالية" للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة خلال الـ 7 شهور الماضية، بقيمة تداول بلغت 35.7 مليار جنيه، مستحوذة على حصرة سوقية 43.6%، وذلك بتنفيذ 206 ألف عملية على 2.2 مليار سهم.



واحتلت "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية، المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 17.8% بتنفيذ 168 ألف عملية على مليار سهم بقيمة 14.6 مليار جنيه، تلاها شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 9 مليار جنيه بحصة بلغت 11% من خلال 4.6 ألف عملية منفذة على 497.5 مليون سهم.



فيما جاءت شركة "اتش إس بي سي" سيكيوريتيز ايجيبت المرتبة الرابعة بقيمة تداول 5 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 57 ألف عملية على 462 مليون سهم بحصة سوقية 6.3%، تلاها شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية بقيمة 4.4 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 5.4% من خلال تنفيذ 42 ألف عملية على 506 مليون سهم.