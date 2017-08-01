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بورصة وشركات
المجموعة المالية تتصدر السمسرة بتعاملات الأجانب خلال 7 شهور الماضية
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 11:40 ص
شركات السمسرة
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شركات السمسرة
أسماء السيد:
اقتنصت "المجموعة المالية" للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة خلال الـ 7 شهور الماضية، بقيمة تداول بلغت 35.7 مليار جنيه، مستحوذة على حصرة سوقية 43.6%، وذلك بتنفيذ 206 ألف عملية على 2.2 مليار سهم.
واحتلت "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية، المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 17.8% بتنفيذ 168 ألف عملية على مليار سهم بقيمة 14.6 مليار جنيه، تلاها شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 9 مليار جنيه بحصة بلغت 11% من خلال 4.6 ألف عملية منفذة على 497.5 مليون سهم.
فيما جاءت شركة "اتش إس بي سي" سيكيوريتيز ايجيبت المرتبة الرابعة بقيمة تداول 5 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 57 ألف عملية على 462 مليون سهم بحصة سوقية 6.3%، تلاها شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية بقيمة 4.4 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 5.4% من خلال تنفيذ 42 ألف عملية على 506 مليون سهم.
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