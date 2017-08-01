الرواد تقتنص تعاملات السمسرة خارج المقصورة

شركات السمسرة

مصطفى طلعت:



اقتنصت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن فترة السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، في تداولات سوق خارج المقصورة، بقيمة بلغت 23 مليار جنيه، و33.9 مليون ورقة مالية، عبر الاستحواذ على حصة سوقية قدرها 42.2%.



وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المرتبة الثانية، بتداولات قدرها 18.6 مليار جنيه، عبر التداول على 71.1 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية قدرها 34.1 %.



واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بتداولات قدرها 3 مليارات جنيه، وأحجام تداول 3 مليارات جنيه، وحصة سوقية 5.5%، عبر بيع وشراء 85.3 مليون ورقة مالية.