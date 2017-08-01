المجموعة المالية تقتنص صدارة شركات السمسرة

شركات السمسرة 55

أسماء السيد



أحتلت "المجموعة المالية" للسمسرة فى الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة خلال الشهور السبعة المنقضية بقيمة تداولات بلغت 54.9 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية 14% بتنفيذ 295 ألف عملية على 3.3 مليار سهم.



وجاء فى المرتبة الثانية "هيرمس" للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 42.4 مليار جنيه بحصة سوقية 11% بتنفيذ 502 ألف عملية على 11 مليار سهم.



وجاءت "التجارى الدولي" للسمسرة فى الأرواق المالية فى الترتيب الثالث محققة قيم تداول بقيمة 32 مليار جنيه من خلال 438 ألف عملية مُنفذة على 3.9 مليار سهم، بحصة سوقية بلغت 8.3%، تلاها شركة "الرواد" لتداول الأوراق المالية بقيمة 24.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 27.9 ألف عملية على 358.7 مليون سهم بحصة سوقية 6.4%.



كما احتلت شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية الترتيب الخامس بحصة سوقية بلغت 4.2% من خلال 163 ألف عملية منفذة على 3.8 مليار سهم، بقيمة 16 مليار جنيه.