عمرو بن العاص (17)

الحالة الدينية في مصر



قد يبدو للنظرة العجلى أن الأستاذ العقاد قد توسع أكثر من اللازم فى تحقيق شخصية المقوقس كما رأينا، وتوسع أكثر من اللازم فى دراسة الحالة الدينية فى مصر كما سوف نرى، فى كتاب ليست مصر موضوعه، وأن هذا التوسع لا تقتضيه دراسة سيرة «عمرو بن العاص» وهى موضوع الكتاب.



إلاَّ أن النظرة المتمعنة سوف تدرك غاية الأستاذ العقاد من هذا التوسع والتحقيق والتعمق، فهذان الجانبان اللذان توسع فيهما وتعمق، يتصلان اتصال لزوم بقضية مثارة، هل كان دخول مصر غزوًا قسريًّا رغم أنف أهلها وعدم رضائهم، أم أنه كان فتحًا امتزج فى مصر برضاء المصريين وتصالحهم لأحوال ضاقت بها صدورهم وملت نفوسهم من حكم الرومان وجورهم وعسفهم، ويتصل بذلك شخصية «المقوقس» المصرى الذى عَبَّر تعبيرًا صادقًا وحقيقيًّا عن رغبة المصريين وتوجههم وترحيبهم بالتصالح.



كما وأن استطلاع أسباب هذا الضيق المصرى من حكم الرومان، ينبع من الحالة الدينية التى لم تكن على «وفاق» ولا تراض بين المصريين وتوجهاتهم الدينية، وبين الرومان الذين كانوا على توجه مضاد سواء قبل اعتناق قسطنطين والرومان للمسيحية، أم بعد اعتناقهم لها، لأنه بقيت مسألة فى غاية الأهمية كانت مثارًا لصراع عميق بين الكنيسة الوطنية والمصريين من ناحية، وبين الكنيسة البيزنطية والرومان، تتعلق بطبيعة السيد المسيح عليه السلام، وخلط الإمبراطور الرومانى وأتباعه بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية والمصطلح على الإشارة إليها بالناسوت واللاهوت، وهو ما لم ترفضه الكنيسة فى عاصمة الدولة الشرقية، ولا فى عاصمة الدولة الغربية، ولم ترفضه كذلك كنيسة أنطاكية كل الرفض، الأمر الذى أسخط الأمة المصرية سخطًا شديدًا على الدولة الرومانية، لإيمانهم والكنيسة الوطنية على رأسهم بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح عليه السلام، وأنوفهم من القول بالطبيعتين، وهو أمر لم ير الأستاذ العقاد- وهو على حق- أن يدلى بدلوه فيه خاليًا من الدراسة المتعمقة التى تصل إلى حقيقة هذا الخلاف وأسبابه وأثره مدعومة بالأدلة.



ولم يكن «المقوقس» الذى توسع الأستاذ العقاد فى تحقيق شخصيته، بعيدًا عن ذلك مثلما لم يكن بعيدًا عن المصريين الذين ينتمى إليهم، فضلاً عما فى تحقيق شخصيته التى كثر فيها الخلاف والتحايل، من أهمية أخرى تتعلق بمراسلة النبى عليه السلام له، وجوابه عليه، جوابًا مشفوعًا بما أهداه إليه فضلاً عن إرساله إليه مارية القبطية وأختها وعبد لهما، ومن مارية أعقب ابنه إبراهيم الذى توفى نحو الثانية من عمره كما مَرَّ بنا، الأمر الذى بدا منه أن التوسع فى تحقيق شخصية المقوقس لم يخرج لا عن غرض دراسة شخصية عمرو، ولا كيفية دخول مصر، ولا ما اتصل بالسيرة النبوية التى كان عمرو أحد كبار الصحابة فيها منذ أسلم فى العام الثامن للهجرة.



ومن حق الأستاذ العقاد أن نقر له بأن دراسته لأى موضوع، لا تترك شاردة ولا واردة إلاَّ وأحاطت بها، وتتميز بعراضة البحث وعمق النظر وقوة الحجة، وهو قد التزم بذلك فى دراسته للحالة الدينية فى مصر، كما إلتزمها على النحو الذى أوجزناه فى تحقيقه لشخصية المقوقس.



ومن المأثورات المتواترة، فيما أورد، أن المسيحية انتشرت فى مصر خلال القرن الأول للميلاد، وأن الرسول «مرقص» الإنجيلى تولى نشرها فى الصعيد، ثم فى مصر العتيقة والإسكندرية، وتتفق أقوال الأكثرين من الشراح الشرقيين على أن «بابل» المشار إليها فى أعمال «بطرس» الأولى من العهد الجديد، هى «بابلون» الواقعة إلى جوار الفسطاط ومصر العتيقة.



ويؤخذ من سيرة مرقس المتداولة بين أبناء الكنيسة المصرية أن المسيحية سبقته إلى مصر، والقول الأشهر أنه كان أصلاً من يهود القيروان، ثم قدم مع أهله إلى بيت المقدس أيام ظهور السيد المسيح عليه السلام، فكانوا من أسرع اليهود إلى تلبية الدعوة المسيحية، وكان خاله «برنابا» وأبوه «ارستوبولس» من المسيحيين الأوائل، وفى منزلهم حضر السيد المسيح وليمة الفصح، وهو المنزل الذى كان يتردد عليه التلاميذ قبل أن ينتشروا فى البلدان والأقطار.



وقد أختار مرقس وطنه فى أفريقيا الشمالية للتبشير فيه، بعد أن صاحب بولس الرسول، ثم صاحب بطرس بعد مقتل بولس. والمتواتر أنه كتب إنجيله باللغة اليونانية الشعبية، لأنها كانت أقرب إلى فهم الخاصة والعامة من اليهود واليونان وأبناء البلاد المصرية، ثم أنشأ بالإسكندرية مدرسة لاهوتية، وطفق يتردد بينها وبين وطنه الأول بالقيروان، إلى أن توفى سنة 68 للميلاد ودفن بالإسكندرية، وظل جسده مدفونًا بها إلى أن سرقه أناس من البحارة البندقيين فى القرن التاسع للميلاد.



هذا وقد ثبت أن أقدم الأساقفة الذين لقبوا بلقب «البابا» كانوا فى كنيسة الإسكندرية، واعترف لهم بهذا اللقب أعضاء مجمع «نيڤية»الذى عقد فى منتصف القرن الرابع للميلاد.



وقد كانت السمة الغالبة على المفكرين الدينيين، منذ القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن الثانى بعد الميلاد، هى فيما يورد الأستاذ العقاد ـ شيوع التفرقة بين «العقل والهيولى» أو بين «الروح والجسد»، فى جميع المذاهب التى ظهرت بين أرجاء الدولة الرومانية، ومحور هذا المذاهب عامة لا يخرج عن نطاق مدينة الإسكندرية.



فقبل الميلاد كانت طائفة من المتنسكين المتنطسين، تقيم فى أطراف الصحراء على مقربة من الإسكندرية، ويعرفون بين الناس باسم «المتطببين»، ومنهم على الأرجح طائفة الآسين أو الآسينيين، وأتباعها هم ألد أعداء الدولة الرومانية بين اليهود !



وبعد المسيحية ظهرت طائفة «المعرفيين» وظهر أتباع «أفلوطين» الفيلسوف (وهو غير أفلاطون)، وظهرت طائفة «المشبهين» التى تنكر أشد الإنكار أن يكون السيد المسيح قد تجسد فى جسد المادة، وإنما هو كيان شبيه بالمادة فى النظر وليس منها فى الحقيقة.



والمهم أنه حين شاعت المسيحية وانتشرت فى الشرق وفى مصر خاصة، كانت بمثابة احتجاج روحانى على السيطرة الرومانية، ويمكن تقسيم العالم الرومانى آنذاك إلى قسمين: قسم توافقه عبادة الإمبراطور التى تقبل الخلط بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية على صورة من الصور، وقسم آخر لا توافقه عبادة الإمبراطور، وهم الرعايا الساخطون على السيطرة الأجنبية، وكانت نفوسهم تنفر غاية النفور من الخلط بين الطبيعتين: الإنسانية (الناسوت) والإلهية (اللاهوت).



والأمة المصرية كانت أشد الأمم سخطًا على الدولة الرومانية، وأشدها تقبلاً للديانة المسيحية، ثم أشدها إنكارًا بعد ذلك للقول بالطبيعتين، وهو القول الذى لم ترفضه الكنيسة فى عاصمة الدول الرومانية الشرقية، ولا فى العاصمة الغربية، كما لم ترفضه كنيسة أنطاكية كل الرفض لأنها كانت البَرْزج (الحاجزين بين شيئين) بين القساوسة الأوروبيين والقساوسة الشرقيين.



ولم يكن هذا النفور راجعًا فيما ظن البعض إلى الفارق بين النفس الشرقية والنفس الغربية، وإنما كان مرده إلى الموقف بين عبادة الإمبراطور: نفورًا ورفضًا، أو ترخصًا وإغضاءً، ولهذا كان بين الشرقيين من يقولون بالطبيعتين ومنهم فريق من المصريين، بل كانت قبائل القوط والتيتون تدين بمذهب «آريوس» وتقبل عليه من ناحية التفرقة بين ربوية «الآب» التى لا مثيل لها، وربوية «الإبن» التى خلقها «الآب» ولم تكن قائمة منذ الأزل.



وعند البحث فى الفوارق بين المذاهب، ينبغى فيما يورد الأستاذ العقاد-ـ أن نذكر هذا الفارق فى مقدمة الفوارق النفسية والعقلية التى قسمت الدولة الرومانية من حيث التنزيه والتوحيد إلى قسمين: قسم السادة الذين لا يسخطون فى قرارة ضمائرهم على الخلط بين الطبيعتين الإنسانية والإلهية، وقسم الرعايا المضطهدين الذين امتلأت ضمائرهم سخطًا على هذه العقيدة.



هذا ومصدر القوة الكبرى التى اشتهرت بها المسيحية المصرية وجعلتها ندًّا مصاولاً للدولة الرومانية، هو أنها كانت قوة تمتزج فيها العقيدة الدينية والحماسة الوطنية. (يتبع)