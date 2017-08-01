خدمات النقل الدولى تضع روشتة علاج قطاع الشحن

مدحت القاضى

المال ـ خاص



كشفت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية عن جود عدد من المشاكل التى تواجه قطاع الشحن، ومن ثم قامت الشعبة، بوضع روشتة لحل تلك المشكلات، وفقا لتصريحات المهندس مدحت القاضى رئيس الشعبة.



وقال «القاضي» إنه تم رفع تلك المطالب لوزارة النقل، لافتًا إلى أنها تتضمن ضرورة البدء فى تنظيم قطاع النقل، وخاصة النقل البرى، داخل منظومة النقل بالسكك الحديدية، والسماح لمشغلين من القطاع الخاص بالدخول فى هذا النشاط.



وأشار الى ضرورة تحسين اللوجيستيات فى الوجه القبلى وشرق الدلتا عن طريق طرح مراكز لوجيستية ومراكز خدمات، ومراكز تبادل بضائع ويتلو ذلك قرارات بتنظيم النقل البرى، بالإضافة إلى الارتقاء بالإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركى.



وأوضح رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، أن هناك ضرورة أيضًا لوضع نموذج لتطبيقات المتابعة لأسطول النقل البرى وتطوير البنية الرقمية، إضافة إلى إدخال تطبيقات الهاتف المحمول على نقل البضائع، فضلاً عن تنفيذ برامج لتحسين خدمات النقل البرى، وتدريب واضعى السياسات بالوزارة والهيئات على كيفية طرح وإدارة المشروعات وتعديل الأسعار بما يتفق مع المنافسين والتغييرات الاقتصادية بطرق حديثة وعلمية تتناسب مع القوانين.



وتابع: الشعبة تعد الممثل الوحيد لمنظمة «الفياتا»، العالمية ومعنيين من قبل مصلحة الجمارك المصرية أيضا كشرط لإعطاء منشور الإجراءات – واشتراك الشعبة هو أحد شروط مزاولة نشاط الشحن الدولى بالموانئ المصرية طبقا للقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.



كما أن أعضاء الشعبة يمارسون الشحن البحرى والبرى والجوى والبريد والتخزين والتوزيع الشركات المتخصصة فى نقل وتركيب المشروعات وفيها شركات عملاقة وكبيرة ومتوسطة وصغيرة ويعمل فيها ما يزيد على 57 ألف موظف يصل إجمالى مبيعاتهم 18 مليار جنيه سنويا والقطاع ينمو بمعدلات تفوق الـ %7 سنويا وتتداول ما يزيد على مليون حاوية مكافأة سنويا صادر ووارد.



وقال إن شركات الشعبة توفر حوالى 2000 وظيفة سنويا فى سوق العمل على الأقل وما زال الكثير أمام تلك الصناعة، لافتًا إلى أن دولة مثل ألمانيا تبلغ حصة اللوجيستيات حوالى 300 مليار يورو سنويًا وأن النقل يتم بنسبة %98 بالنقل البرى.



وتابع: إن الشعبة هى المصرح لها دون غيرها بتدريس وتخريج دفعات الفياتا الدبلوما المتقدمة وهناك تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى طبقًا للتعاقد مع منظمة الفياتا العالمية والبروتوكولات الموقعة مع الأكاديمية وتجدد تلقائيا سنويا ومنذ بدء تدريس الدبلوما تم تخريج حوالى 1520 طالبًا.



ولفت إلى أن الشعبة تمكن أعضاءها من تداول واستخدام بوالص الفياتا وباقى مستندات الشحن لمنظمة الفياتا العالمية طبقا للنظام المعمول به، وتم مراجع مستندات الشحن الى اللغة العربية، ووجود مصرى فى منظمة الفياتا يمثل اهمية لسوق الشحن الدولى المصرية.









