اشتعال أزمة النصر للإسكان - إعمار على أرض أب تاون كايرو

إعمار مصر

شريف عمر ومصطفى طلعت:



اشتعلت الأزمة بين شركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد، وشركة إعمار مصر، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، حول أرض هضبة المقطم البالغ مساحتها 4 ملايين متر، والمقام عليها مشروع آب تاون كايرو الشهير.



كانت إعمار قد أعلنت أول أمس فى بيان للبورصة تلقيها دعوى تحكيم مقامة من شركة النصر للإسكان بشأن فسخ عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم البالغ مساحتها 4 ملايين متر مربع، موضحة أن الشركة تخطط لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة بقلب القاهرة، من خلال مشروع أب تاون كايرو.



فى السياق ذاته قالت مصادر مقربة من إعمار أن الأمر منظور أمام القضاء، وأن لدى الشركة ثقة تامة فى صحة الموقف القانونى.



وعلمت «المال» أنه تم تعيين مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية لتمثيل إعمار، إلى جانب الإدارة القانونية المتخصصة بالشركة، فيما يتولى مكتب الفصيح للاستشارات القانونية مهام المستشار القانونى ومحامى شركة النصر للإسكان والتعمير.



من جانبه قال ساهر فصيح، الشريك بمكتب الفصيح للاستشارات القانونية، إن المساحة التى تطالب النصر باستردادها تبلغ 3.4 مليون متر، تمثل الأرض التى لم تقم إعمار مصر بتطويرها، وفقا لبنود التعاقد الذى تم فى 2005، بين الطرفين.



وأوضح فى تصريحاته لـ «المال»، أن دعواه تستند على إخلال الشركة الإماراتية ببندين فى التعاقد، الأول عدم ضخ 11 مليار جنيه فى المشروع خلال الفترة الزمنية البالغة بـ 6 سنوات، والتى تنتهى فى 2011، ويتمثل البند الثانى فى الإخلال بالجدول الزمنى للمشروع، حيث كان من المقرر أن ينتهى بعد 5 سنوات من توقيع العقد.



وأشار إلى أن إجمالى ما ضخته إعمار لا يتجاوز 4 مليارات جنيه، فيما بلغت المساحة التى قامت الشركة الإماراتية بتطويرها %20 فقط من المشروع، ما يعادل 800 ألف متر تقريباً، فيما تبلغ إجمالى المساحة التى كان من المفترض تطويرها نحو 3.4 مليون متر.



ولفت إلى أن بنود التعاقد تتيح للأطراف اللجوء للتحكيم، موضحا أن الإجراء يأتى بعد توجيه عدة إنذارات لإعمار، وتوقع أن يتم البت فى دعوى التحكيم التى تحمل رقم 1195 لعام 2017 خلال 6 أشهر إلى عام.



وأوضح أن استراتيجية الدولة كانت تهدف إلى تعمير المنطقة بالتخصيص لإعمار، وهو ما دفعها لبيع المتر لها بسعر زهيد وصل إلى حوالى 90 جنيهاً، أثناء توقيع العقد، لكن الجانب الإماراتى سار عكس الاتجاه الدولة، ولم ينفذ الاستثمارات المطلوبة.



وفى رد سريع على دعوى التحكيم تراجع سهم إعمار مصر بنسبة %5.2 على مدار جلستين متتاليتين، حيث هبط بنسبة %3.38 إلى مستوى 2.57 جنيه، بختام تعاملات جلسة أمس، كما هبط أمس الأول بنحو %1.85 إلى 2.66 جنيه، بإجمالى تراجعات %5.2.



كان بيان إعمار للبورصة قد تضمن التأكيد على أن الحكم سيكون فى صالحها، كما أن طلب التحكيم لا أساس له من الصحة.



وتعد «النصر للإسكان» إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.



فيما له قالت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار إن اجتماع الوزيرة سحر نصر مع رجل الأعمال محمد العبار أمس، بمقر الوزارة، لم يتطرق إلى هذه المشكلة، وتركز على فرص ضخ شركته استثمارات جديدة بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

