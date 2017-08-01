ميناء الإسكندرية تترقب تسلم 3 قاطرات جديدة

بحري مدحت عطية

❏ «الاستثمار الأوروبي» يمول دراسات تخطيط المنطقة اللوجيستية.. وشركة هولندية تمول تصميم تطوير الأرصفة

❏ 100 شركة تتنافس على 44 فدانًا بمنطقة الأخشاب

❏ بدء توريد «فنادر» جديدة بتكلفة 70 مليون جنيه عبر «المصرية لبناء السفن»



السيد فؤاد



تستهدف هيئة ميناء الإسكندرية، مضاعفة إيراداتها خلال فترة 18 شهراً، إضافة الى أنها تترقب استقبال أولى دفعات القاطرات الجديدة التى تم التعاقد عليها والتى تصل الى 8 قاطرات مع شركات مختلفة تضم المصرية لبناء السفن وترسانة الاسكندرية التابعتين للقوات المسلحة، وشركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، بحسب تصريحات اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الميناء.



وأضاف لـ«المال»،أن الدفعة الأولى من القاطرات عبارة عن 3 قاطرات، اثنتان منها بقوة 60 طنا، ومقرر تسلمهما الشهر المقبل، من شركة التمساح، لافتاً إلى أن القاطرتين ستزيدان من قدرة الميناء على التعامل مع السفن الحديثة، لاستهداف تحسين الخدمات البحرية بالميناء وقاطرة 40 طنا من شركة ترسانة الإسكندرية أيضا خلال أيام.



وتابع: تم إنجاز رصيف الأخشاب والمعروف برقم 85 / 3 والذى سيتم تشغيله فى نشاط البضائع العامة بعمق 15 مترًا بـ250 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الهيئة.



ولفت «عطية»، إلى أنه تم الانتهاء من ضم مساحة الـ44 فدانا والمعروفة بأرض التجارية للأخشاب، علاوة الحصول على قرار من قبل مصلحة الجمارك بضمها للحدود الخاصة بميناء الإسكندرية.



وأوضح أن نحو 100 شركة تقدمت للميناء بعروض للحصول على مساحات متفاوتة بالمساحة المذكورة سلفاً.



وبرر رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية عدم طرح ساحات فى الوقت الحالى، انتظار الهيئة إنهاء أحد المكاتب الاستشارية بتخطيط المنطقة الجديدة، لافتاً إلى أن الأرض الجديدة ستكون ضمن حلول مشكلة التخزين بالميناء، وستمثل جميع أنواع البضائع بها ولن تقتصر على تخزين الحاويات فقط.



ولفت إلى أنه لأول مرة يتم تكريك ميناء الإسكندرية بـ2.3 مليون متر مكعب من الرمال، ليتم تكريك دائرة الدوران، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة تطوير الممر الملاحى الكبير لميناء الإسكندرية ليصبح عرضه 220م بدلا من 180م وتعمـيقه إلى 15.5 متر، ما يجعل الميناء قادرا على استقبال سفن بحمولة 80 ألف طن.



ولفت إلى أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل تنفيذ مشروع فنار النجمة، بتكلفة 50 مليون جنيه من قبل القوات البحرية، موضحاً أن المشروع تأخر بسبب صعوبة التصميمات الهندسية.



وأشار اللواء مدحت عطية، إلى أن ميناء الاسكندرية ستتولى تنفيذ مشروع الجراج متعدد الطوابق، بسبب عزوف الشركات الخاصة عن تنفيذه، لافتًا إلى أنه تم رفع الأمر الى مجلس الوزراء، وحصلت الميناء على موافقة، ومن ثم تم إسناده لشركة النيل العامة للطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 285 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الهيئة.



وتابع: إن المشروع سيستغرق تنفيذه عاما ونصف العام، لافتاً الى أنه مستهدف أن يكون التشغيل من قبل القطاع الخاص وفى حالة عدم تقدم شركات سيكون من خلال هيئة الميناء.



ولفت إلى أن الجراج سيقوم بتوفير ساحات تخزينية جديدة بحيث تستغل السيارات التى يتم استيرادها من الخارج قرابة 4 -5 ساحات كبيرة سيتم تخصيصها لتخزين البضائع سواء محواه أو بضائع عامة.



فى سياق متصل، أوضح «عطية»، أنه تم انجاز %95 من وصلة الدخيلة بتكلفة 330 مليون جنيه، بينما هناك تأخير فى وصلة الـ54 بتكلفة 370 مليون جنيه، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها قرابة %30 فقط.



وأرجع تأخر الوصلة الثانية إلى وجود بنية تحتية أمام هذا الممر الجديد تابعة لوزارة البترول والاتصالات ولابد من نقلها وعدم المساس بها وجار التغلب عليها.



وقال إنه تم توقيع تعاقد مع الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن «احدى الشركات التابعة للقوات المسلحة »، لتطوير جميع ورش الهيئة، علاوة على تنفيذ المرحلة الاولى من تطوير فنادر الارصفة «مصدات للسفن حتى لا تصطدم بحائط الرصيف» وتبدأ المرحلة الاولى بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 70 مليون جنيه.



وقال رئيس الميناء إنه تم توقيع تعاقد مع إحدى الشركات لتغيير نظام المراقبة بالميناء من خلال كاميرات جديدة ديجتال بتكلفة بلغت قرابة 46 مليون جنيه، ووضع كاميرات بكل مكونات الميناء من مخازن وأرصفة، ما يسهل عملية الربط مع جميع الجهات العاملة بالميناء.



وكشف عن إنهاء الهيئة تعاقد الصب غير النظيف بميناء الدخيلة مع شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ، بعد مرور عامين من المفاوضات مع الشركة.



وتابع: المشروع تصل تكلفته لنحو 3 مليارات جنيه، وتقوم هيئة الميناء بالمشاركة بنسبة %20.



ولفت إلى أن هناك تعديلات طرأت على التعاقد وتم إرسالها إلى مجلس الدولة، وفى انتظار التعاقد النهائى من قبل المجلس ليتم تسلم الأرض للشركة والبدء فى المشروع.



وتابع إن المشروع يهدف إلى تجميع استقبال البضائع الصب غير النظيف كالطفلة والأسمنت والكلينكر والفحم برصيف واحد حتى تتم المحافظة على البيئة البحرية والبرية بالميناء.



وذكر أن حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى العام الأول للمشروع يصل إلى 150 مليون جنيه.



ويشمل المشروع رصيفا بطول 320 متراً، وعمق 20 متراً، ومساحة 155 ألف متر مربع، ويُقدَّر إجمالى الساحات التخزينية والمخازن والمبانى الإدارية بأكثر من 100 ألف متر مربع، وسيتيح هذا التعاقد للشركة استقبال السفن التى تحمل الفحم والكلينكر بالميناء.



وأوضح عطية أن المشروع الجديد يعد إضافة كبيرة لكفاءة ميناء الإسكندرية ويحقق الهدف المخطط نحو استخدام بيئى مثالى لعملية التداول، لافتاً إلى أنها خطوة أولى فى طريق تطوير الموانئ المصرية نحو أجيال متطورة ومواكبة لأفضل الموانئ فى حوض المتوسط.



واوضح ان مثل هذه المشروعات ستعمل على مضاعفة حجم ايرادات الهيئة، مشيرا الى ان الهيئة ضاعفت رسومها خلال عام ونصف العام فقط %300.



وقال اللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن هيئته ستقوم خلال الفترة المقبلة بضم 400 فدان على ترعة النوبارية، مملوكة للدولة، لافتاً الى ان مساحة الاراضى ستساهم فى حل مشكلة التخزين نهائيًا بالميناء.



وذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى، أبدى استعداده لتمويل دراسة المشروع، لافتاً إلى أنه يتم حاليا وضع كراسة الشروط ليتم طرحه على المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، واختيار أفضل الانشطة الاستثمارية.



ولفت إلى أنه تم الاجتماع خلال الايام الماضية، مع شركة هولندية لتمويل دراسة تطوير أرصفة ميناء الاسكندرية بالكامل والتى تشمل تدعيم وتعميق الأرصفة، موضحاً انه سيتم إلغاء بعض الارصفة غير المستغلة حالياً.



وتابع: إن هيئة الميناء انتهت من تنفيذ التعاقد الخاص بمحطة متعددة الأغراض مع شركة الهندسية الصينية للموانئ المحدودة «شيناهاربر» وتم رفع التعاقد الى مجلس الوزراء، إلا أن بعض الجهات، أوضحت أن هناك ارتفاعًا فى سعر التكلفة لصالح الشركة.



وتقوم بعض الجهات السيادية حاليًّا بدراسة التعاقد ماليا، لافتا الى أن هيئة الميناء قامت بتجهيز بعض البدائل فى حالة رفض الشركة قيمة التعاقد من قبل الحكومة المصرية.



ولفت الى أن الهيئة لا تقوم بتنفيذ التعاقد فى حالة وجود زيادة فى السعر، خاصة أن المشروع عبارة عن قرض يكلف الحكومة المصرية ما لا يقل عن 700 مليون دولار.



ولفت إلى أنه خلال أيام سيتم توقيع التعاقد على جراج ومشروع للصب السائل مع شركة المهندس على مساحة 6 الآف متر لمدة 15 عاما بميناء الاسكندرية وباستثمارات تصل الى قرابة 50 مليون جنيه.



ولفت الى أن الهيئة لا تزال تنتظر تقدم شركة ميدتاب للبترول «التابعة لوزارة البترول » لعمل مشروع للصب السائل بتكلفة 300 مليون دولار، ومقرر أن تتسلم الهيئة دراسة الجدوى من الشركة خلال أيام.



وأكد أن الميناء تقوم حاليا بعمل حوار مجتمعى مع الشركات التى قامت بسحب كراسة شروط محطة الغلال والحبوب بميناء الدخيلة حتى يتم دراسة طلباتهم وإدراجها فى كراسة الشروط.



وتابع: الشركات كانت طالبت بوضع قيمة مضافة للمشروع على البضاعة وليس مجرد تداول الغلال فقط، وهو ما سيتم تنفيذه وطرح المشروع مرة اخرى.



وتوقع عطية أن يتم طرح المشروع خلال شهر تقريبا، بجانب مشروع اللوجيستى بالسكة الحديد لوجود بعض العيوب بكراسة الشروط.



وأشار الى ان الهيئة ستقوم بتجديد التعاقد لشركة الحلول المتكاملة التابعة لوزارة النقل والاتصالات والأكاديمية البحرية، لتكون مسئولة عن تشغيل نظام الميكنة بالميناء، بدلا من شركة أميرال التى تم فسخ التعاقد معها خلال العام قبل الماضى.



وأوضح أن جهاز الخدمات التابع للقوات المسلحة تقدم بدراسة جديدة لتنفيذ تطوير محطة الركاب البحرية وجار دراسة المشروع الجديد لتنفيذه، واصفا المشروع بأنه ليس السهل لارتباطه بالناحية الأمنية.



ويقع المركز التجارى داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية للميناء الغربى، وتبلغ مساحة الوحدات والمحال والمطاعم والكافتيريات حوالى 5 آلاف متر مربع مقسمة لوحدات مختلفة، بينما يقع المركز كإجمالى مساحة على 8725 مترًا مربع منها مساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع، ويتضمن نحو 107 محال و5 مطاعم و3 كافتيريات.



وأكد أنه تم القضاء على أى احتكار بميناء الإسكندرية فى نشاط إدارة أراضى التخزين، لافتًا إلى أنه منذ أن تولى رئاسة الهيئة فقد تم رفع قيمة الأراضى ما يزيد على عشرات الأضعاف.



وتابع: طبق خلال العام الماضى نظام جديد فى إيجارات الاراضى، ومنها أنه فى حالة فوز شركة بقطعة، لا يتم السماح لها بالحصول على قطعة أخرى حتى لا تتمكن من احتكار النشاط بالميناء.



وأكد اللواء مدحت عطية، أنه لن يتم رفع الخدمات التى تقدمها الهيئة للسفن، بعد قرار رفع أسعار المحروقات، لافتاً الى أنه تم تطبيق القرار رقم 800 لسنة 2016 والذى بالفعل رفع مقابل تلك الخدمات وبالتالى لن يتم رفعها مرة أخرى على أصحاب السفن.



