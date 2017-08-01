50 مليار جنيه حصيلة متوقعة لأراضي المجتمعات

بدور إبراهيم:



تتوقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عائداً إجمالياً من الأراضى التي طرحتها الأحد الماضى يبلغ نحو 50 مليار جنيه من الأراضى السكنية والاستثمارية وذلك بخلاف عائد الأراضى التي طرحتها بنظام الشراكة.



وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة، إن العائد من مقدمات الحجز فقط لتلك الأراضى يتخطى 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت طرح 145 ألف قطعة متنوعة بين الأراضى السكنية للأفراد والاستثمارية وبيت الوطن والمستثمر الصغير.



وأوضح أنه فيما يتعلق بأراضى الشراكة، فإن الهيئة تقدم لها ما يزيد على 60 طلبًا من قبل شركات تطوير عقارى مصرية وأجنبية خلال 6 أشهر الأخيرة، وتركزت فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر ودمياط الجديدة، مما يدعم من فرص نجاح الطرح الحالى.



وأوضح أنه ستعقد جلسات استفسارات حول الأراضى، ومنها المطروحة بالشراكة، كما سيتم فتح المظاريف الفنية والمالية بحضور جميع ممثلى الشركات المقدمة لضمان الشفافية.



وشدد على أن للشركات الحق فى تحديد نسبة الهيئة مقابل الأرض، سواء كانت عينية أو بمقابل من الإيرادات، لافتا إلى أن الهيئة تدرس جميع العروض التى تضمن لها تحقيق أعلى الأرباح مع تحقيق التنمية السريعة، حيث يتم التركيز على البرنامج الزمنى للتنفيذ، وفى حال تساوى العرض المالى بين شركتين يتم منح الأولوية إلى الأقل فى مدة التنفيذ.



وأضاف أن طروحات الأراضى فى السنوات الماضية أسهمت فى تحقيق استفادة كبرى للمواطنين، كما وفرت ملايين من فرص العمل، فالمشروع الواحد يصل حجم العمالة به إلى 200 ألف فرصة.



وطرحت وزارة الإسكان 86 قطعة أرض بمساحات متنوعة بمختلف المدن وبآليات تتنوع بين السعر المعلن والمزايدة والمظاريف المغلقة والشراكة، وبلغ عدد القطع التى طرحت بالشراكة 13 قطعة.



وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن آلية الشراكة تحقق فوائد مهمة للدولة وللاستثمار، وتسهم فى توفير وحدات سكنية تحتاج إليها السوق بشدة، مشيرا إلى أن نجاح تلك الآلية مرهون باحترام الدولة لتعاقداتها، حيث إن هناك تجارب فى عهد وزراء سابقين لم تحترم فيها الدولة التعاقدات، مما أدى إلى مشاكل كبرى بالسوق والإضرار بالشركات والاستثمارات.



وأوضح أن الدولة تدرس العروض المتقدمة من المستثمرين، التى تضمن لها تحقيق أعلى العوائد مع دفع التنمية، مشيرا إلى أن نسبة الأرض من المشروع تحدد وفقا للاشتراطات البنائية والارتفاعات.



من جهته، قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الشراكة كآلية مفيدة للقطاع، وتحقق عوائد كبرى ومستمرة للدولة، وتضمن للشركات ضخ أكبر قدر من السيولة المالية فى المشروعات، بما يسهم فى سرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن نسبة الشراكة المنطقية للدولة مقابل سعر الأرض %30، إلا أنها من المتوقع فى الطرح الحالى أن تصل إلى %50 فى ظل التنافسية الشديدة بين الشركات.



وأشار إلى أن الوصول لتلك النسب سيؤثر سلبيا على السوق، من حيث رفع أسعار وحدات المشروع، بما يضر بالعميل الذى يتحمل الزيادة بالكامل، بالإضافة إلى رفع أسعار المشروعات والأراضى المجاورة.



وأشار إلى ضرورة نظر الدولة إلى مصلحة العملاء، والعمل من خلال مشروعات الشراكة على ضبط أسعار السوق، مقترحا أن تحدد الدولة حصتها من المشروع مقابل الأرض، وتصبح التنافسية بين المطورين على سعر المنتج النهائى وجودته، بما يحقق المنفعة لكل الأطراف.



وأكد الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لتطوير مصر، أن الطرح الحالى شهد تنوعاً فى المساحات والتى بدأت من 4.5 إلى 2800 فدان وفى الآليات بحيث تخاطب جميع فئات المطورين وتتيح فرصا لجميع الشركات، مشيراً إلى أن زيادة المطروح من الأراضى يسهم فى استيعاب جزء كبير من الطلب الناتج عن عدم الطرح لمدة عام ونصف.



وأوضح أن كراسة شروط أراضى الشراكة تم إعدادها بطريقة احترافية، وشملت معلومات وافية بداية من شرح معلومات عن كل مدينة والفرص الاستثمارية بها ومعالمها المميزة، بحيث تتيح فرصًا للمستثمر الأجنبى للتعرف عليها، بالإضافة إلى توفير معلومات وافية عن القطع المطروحة والاشتراطات البنائية وطرق التقدم والمستندات المطلوبة وغيرها، بما أسهم فى الرد على العديد من تساؤلات الشركات.



وأضاف أن الهيئة أتاحت مدة تقترب من شهرين للشركات بين سحب الكراسات إلى تقديم العروض للدراسة الجيدة.

