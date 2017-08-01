سحر نصر تبحث إقامة مشروعات استثمارية بالقليوبية ومطروح والأقصر

سحر نصر 10

مشروعات استثمارية فى القناطر الخيرية والساحل الشمالى

وزيرة الاستثمار: الإعلان قريبًا عن الخريطة الاستثمارية الشاملة فى كل المحافظات



أحمد عاشور



عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 اجتماعات منفصلة مع كل من اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية فى كل محافظة.



وتناول لقاء الوزيرة مع محافظ القليوبية، مخطط تطوير مدينة القناطر الخيرية، واستغلال طبيعتها فى إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية بها على كورنيش النيل مثل الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح، مع اقامة وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح، كما استمعت إلى مقترح حول اقامة مشروعات استثمارية على بحيرة عرب العليقات بالقليوبية، تتضمن ملاهي وحديقة تعليم ومناطق على طرازات مختلفة تعبر عن عدد من الدول مثل المنطقة المصرية والمغربية والايطالية والمكسيكية، مما تساهم فى جذب عدد من السائحين لزيارة هذه المناطق.



وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقدم الدعم اللوجيستى لهم بتوصيل المرافق، موضحا أن هذه المناطق الاستثمارية تقع فى موقع استراتيجى بالقرب من الطريق الإقليمى الدولى والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة".



واتفق الجانبان، على التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية وعمل دراسة جدوى كاملة حول العائد من هذه المشروعات.



وبحثت الوزيرة مع محافظة القليوبية، آخر ترتيبات إقامة كل من منطقتين استثماريتين، الأولى للصناعات الغذائية على مساحة 46 فدانا، وأخرى على 36 فدانا للصناعات الصغيرة.



والتقت مع محافظ مطروح، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، فى إطار التحرك سريعا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء الفورى فى استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع، تمهيدا لوضعه فى موضع التنفيذ، بما فى ذلك المناطق الاستثمارية، حيث يتضمن المشروع إنشاء مركز اقتصادى وسياحى عالمى، وتجمعات عمرانية، ويهدف لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



وأكدت الوزيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وزيادة الاستثمارات فيها.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة، محافظ الأقصر، حيث بحث الجانبان الفرص الاستثمارية فى المحافظة، وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية شاملة فى كافة المحافظات، بحيث تساهم فى جذب المستثمرين.



وأوضح محافظ الأقصر، أن المحافظة تعتزم طرح فرص أمام المستثمرين لإقامة عدد من الفنادق الجديدة، إضافة إلى الاستثمار فى الممشى السياحى الجديد.



