الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع نهاية تعاملات الاثنين 31 يونيو

وكالات:





أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.





وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 81ر60 نقطة، أو 28ر0%، ليصل إلى 12ر21891 نقطة.





وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 80ر1 نقطة، أو 07ر0%، ليصل إلى 30ر2470 نقطة.



