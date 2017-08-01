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بورصة وشركات
الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع نهاية تعاملات الاثنين 31 يونيو
الثلاثاء 01 أغسطس 2017 02:14 ص
أخر الأخبار
وكالات:
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 81ر60 نقطة، أو 28ر0%، ليصل إلى 12ر21891 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 80ر1 نقطة، أو 07ر0%، ليصل إلى 30ر2470 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 55ر26 نقطة، أو 42ر0%، ليصل إلى 12ر6348 نقطة.
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