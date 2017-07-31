بيان شديد اللهجة من كريستيانو رونالدو بشأن قضية التهرب الضريبي

وكالات:







أصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بيانًا رسميًا حول القضية المتهم فيها بالتهرب من دفع الضرائب في إسبانيا، حيث مثل اللاعب اليوم الإثنين أمام المحكمة في العاصمة مدريد.





وقال كريستيانو في بيانه: "الوزارة تعرف كل شيء عن دخلي، لأنني لم يسبق لي أن خبأت أي شيء، ولم أكن أنوي التهرب من الضرائب".





وأضاف: "دائما أدفع الضرائب بشكل طوعي، لأني أعتقد أنه على الجميع أن يدفعها، ومن يعرفوني يعلمون ما أطلبه دائمًا من المستشارين، لقد دفعت كل ما علي بشكل صحيح، لأني لا أريد الدخول في أي مشكلة".





وتابع: "عندما وقعت للريال لم أكن أنوي تعيين إدارة خاصة لحقوقي، والمحامون السابقين لي في مانشستر يونايتد أتوا إلى مدريد، وهو أمر شرعي وقانوني من الوزارة في بريطانيا".



