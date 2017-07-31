رسميًّا.. الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك عامين

جدد أحمد الأحمر، نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ومنتخب مصر، تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة عامين، في جلسة اليوم، برفقة حسام غريب، رئيس جهاز الفريق الأول للعبة بالنادي.





وتواجد الأحمر في مكتب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفي حضور وتواجد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادي، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.



