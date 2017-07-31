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ثقافة وفنون
مواسم نجوم المسرح الجامعي يستقبل طلبات الراغبين بالمشاركة
الإثنين 31 يوليه 2017 09:34 م
صندوق التنمية الثقافية
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صندوق التنمية الثقافية
سلوى عثمان
أعلن مركز "الإبداع الفنى"، التابع لـ"صندوق التنمية الثقافية"، عن فتح التسجيل الإلكتروني للمشاركة بمواسم نجوم المسرح الجامعي الموسم الثالث (دورة فاطمة علي)، في الفترة من الثلاثاء الموافق 1 أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2017، ويشارك فى هذه الفاعلية الفرق الجامعية من جامعات (القاهرة– عين شمس- حلوان).
وتم إعلان شروط المشاركة، وهى أن تكون مدة عرض المسرحية بحد أقصى ساعة، وحد أدنى 45 ق، ويتكون العرض الواحد من 6 ممثلين بحد أقصى، وحد أدنى اثنين من الممثلين، وأن يكون العرض معتمدًا على كلاسيكات المسرح المصري أو العربي أو العالمي، ويشترط للمشاركة الحصول على خطاب موثق من رعاية الشباب بالكلية تفيد بقيد أفراد المسرحية بالكامل كطلبه بالكلية وأعضاء بالفرق المسرحية بالجامعة، وأن تتقدم العروض المشاركة وفق استمارة بيانات تقدم للصندوق في موعد أقصاه شهر قبل لجنة المشاهدة، ويستثنى من المشاركة طلبة أقسام المسرح بالكليات المتخصصة بالجامعات.
بدأت فكرة "مواسم نجوم المسرح الجامعى" فى يوليو 2014- أول موسم كان في شهر رمضان من نفس العام- وحمل شعار "عودة الروح"، وكان الهدف من تدشين هذا المشروع إتاحة الفرصة لمبدعي المسرح الجامعي الشباب الممارسين في فرق الجامعة للتسابق، وتقديم عروضهم الفنية وإقامة ورش تدريب لهم، على أن تتسع، خلال المواسم التالية، لاستيعاب شباب المسرح الجامعي من مختلف محافظات الجمهورية.
ترأس لجنة تحكيم الموسم الماضي الفنان عزت العلايلي، وعضوية كل من الناقدة عبلة الروينى، الفنان محمد رياض، مهندس الديكور عمرو عبد الله ومصممة الأزياء د. مروة عودة.
وجائزة أفضل العروض فاز بها عرض "منحنى خطر" لجامعة القاهرة بالمركز الأول، وعرض "نزهة فى أرض المعركة" لطلبة جامعة المستقبل فاز بالجائزة الثانية، أما عرض "نهاية اللعبة" لجامعة عين شمس فنال الجائزة الثالثة.
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