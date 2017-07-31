كيان إيجيبت عضوًا برابطة مصنعي السيارات

تجميع السيارات

شريف عيسى



قال خالد سعد، اﻷمين العام لمجلس إدارة مصنعى السيارات، إن الرابطة قررت الخميس الماضى قبول شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات، والمستورد الحصرى لسكودا، عضوا برابطة المصنعيين.



وتابع : أن قرار ضم كيان للرابطة جاء بطلب من رجل اﻷعمال كريم نجار، المساهم والشريك الرئيسى لها، بعد ان أبدى مساعية لتجميع سيات محلياً، لدى أحد مصانع تجميع السياارت، خلال الفترة المقبلة.



وكشف عن تلقى مجلس إدارة الرابطة ما يقرب من 6 طلبات من شركات صناعات مغذية، ووكلاء سياراى للإنضمام لعضوية الرابطة، مؤكداً أنه يجرى حالياً دراسة تلك الطلبات والتأكد من مدى استيفاءها للشروط اﻹنضمام، والمنصوص عليها باللائحة الداخلية لعمل الرابطة.



وتابع : أن الرابطة تعكف حاليا على وضع مجموعة من الشروط لقبول طلبات شركات الصناعات المغذية، للانضمام لها، بهدف تجنب قبول أى شركة لا تقوم بتصنيع أجزاء رئيسية.



وأشار إلى أن الاجتماع الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى تضمن إقرار ميزانية الرابطة، وإجراء بعض التعديلات على لائحة العمل الداخلية للرابطة، باﻹضافة إلى مناقشة سبل الخروج من اﻷزمة التى يعانيها سوق السيارات خلال الفترة الحالية.



وأكد سعد على أن سوق السيارات بات خارج السيطرة وأن المحاولات التى تسعى إليها الرابطة من التواصل مع بعض الجهات المعنية بالسوق تستهدف الحد من التراجع، مؤكداً أن الوصول إلى المعدلاته السابقة بات أمرا فى غاية الصعوبة.



ومن جانبه، قال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إن عدم صدور قانون لتحفيز صناعة السيارات ورغبة البعض فى جعل مشروع القانون الذى كان مطروحاً بمجلس النواب حبيس الدراج، دفع السوق إلى مزيد من الركود والتعثر.



وأوضح أن تكدس المخزون لموديلات تعود إلى العام الماضى، دفع بعض المصنعيين إلى رفض المشروع الحالى تجنباً لمزيد من الخسائر، فى ظل اعتماد حصولهم على الحوافز المنصوص عليها بمشروع القانون، بإنتاج كميات معنية من السيارات بات السوق عاجزاً عن تصريفها وبيعها.



وطالب سليمان فى تصريح لـ"المال" بضرورة فصل مستوردى السيارات، عن المصنعيين خاصة أن مشروع القانون يستهدف فى اﻷساس تعميق الصناعة المحلية للسيارات والمكونات.