اضراب

إيمان عوف:



أعلن المئات من العاملين بوزارة الآثار عن الإضراب عن العمل في قطاعات وزارة الآثار المختلفة، وبلغت نسبة الإضراب في قطاع الآثار المصرية لـ80%، بينما كانت في قطاع المتاحف ما بين 20-15%، وتراوحت النسبة في قطاع الآثار الإسلامي بين 20-25%.



قال أحد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالآثار في تصريحات للمال، إن مطالب العاملين بالآثار تتمثل في رفع الرواتب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يطبق على كل الوزارات الأخرى.



مشيرا إلى أن وزير الآثار السابق رفض تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالوزارة بحجة أنهم يحصلون على 400% من الراتب، وهي نسبة تبدو في شكلها كبيرة، إلا أنه عند تطبيقها على الأرض فإنها لا تساوي زيادة 100 جنيه على الراتب.



ومن ضمن المطالب التي يرفعها العاملون بالآثار هو تثبيت العمالة المؤقته التي تصل إلى 6052 عاملا قضى منهم سنوات بالوزارة دون تثبيت.



وقال أحد العاملين المضربين عن العمل بوزارة الآثار، إنهم بدءوا إضرابا اليوم عن طريق تغيبهم عن العمل والحصول على إجازة عارضة أو مرضى، إلا أن المسئولين في الوزارة قرروا معاقبة المتغيبين وتحويلهم للتحقيق بحجة تعطيل العمل، لافتا إلى أن الإضراب بالرغم من أنه يبدو غير ناجح بنسبة 100%، إلا أنه تسبب في ارتباك بالمناطق الأثرية المشهورة مثل هرم سقارة والأقصر وغيرها من المواقع الأثرية.