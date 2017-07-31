بحوث النعيم توصي بشراء سهم مصر الجديدة

أوصت بحوث "النعيم" القابضة بشراء سهم "مصر الجديدة للإسكان"، بناء على التوقعات بنظرة مستقبلية أفضل للشركة، وحددت السعر المستهدف عند 32.3 جنيه.





كما حددت السعر السوقي للسهم عند 26.5 جنيه، مع احتمال ارتفاعه بـ22%، ويتداول سعر السهم حاليًّا عند 25.50 جنيه.





وتوقعت "النعيم"، في مذكرتها البحثية، أن تحرز الشركة نتائج قوية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، على صعيد الإيرادات والمبيعات التعاقدية والربحية، إضافة إلى تحسن هوامش الربحية مستقبلًا.





ورجحت أن تحقق الشركة صافي ربح خلال العام المالي الحالي يصل إلى 1.3 مليار جنيه، وتسجيل إيرادات بقيمة 500 مليون جنيه، مقابل استهداف الشركة تحقيق 962 مليون جنيه للبند الأول، و372 مليون جنيه للبند الثاني.





وتوقعت أن تمرر "مصر الجديدة" ارتفاع تكاليف الإنشاءات إلى العملاء؛ نظرًا لوقوع مشروعات الشركة في مناطق حضرية ممتازة.



