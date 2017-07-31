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بورصة وشركات
إدارة البورصة تشكل لجان القيد والعضوية والمراجعة
الإثنين 31 يوليه 2017 08:45 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
- "السيد وبهاء الدين والسعيد" لـ"القيد"
- "أبوالسعد" و"المراغي" و"عادل" لـ"العضوية"
- ممثلون "المركزي" و"اتحاد البنوك" وعضو مستقل لـ"المراجعة"
- تعيين رئيس البورصة أو نائبه متحدثًا للإعلام
أحمد علي
قرر مجلس إدارة البورصة الجديد باجتماعه، أمس الأحد، تشكيل لجان العضوية والقيد والمراجعة في دورته الجديدة 2017/2021، بالإضافة إلى تعيين رئيس البورصة أو نائبه متحدثًا رسميًّا باسم المجلس تطبيقًا لقواعد الحوكمة.
وقد ضمت لجنة القيد كلًا من أعضاء مجلس الإدارة وهم: هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، وأحمد بهاء الدين العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، وإيهاب السعيد العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة.
فيما ضمت لجنة العضوية كلًا من شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة اتش سي للسمسرة، وأحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، بالإضافة إلى أحد الأعضاء المستقلين.
وجاءت لجنة المراجعة لتضم كلا من: خالد أبوالنجا ممثل البنك المركزي في مجلس إدارة البورصة، وهالة صقر ممثل اتحاد البنوك، وأحد الأعضاء المستقلين.
الجدير بالذكر أنه سيتم تعيين عضوين مستقلين خلال الأيام المقبلة.
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