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سيــارات
موعد طرح طرازات سوزوكي الجديدة
الإثنين 31 يوليه 2017 08:05 م
سوزوكي 333
أخر الأخبار
سوزوكي 333
-
50 % تراجعًا بالمبيعات خلال النصف الاول
-
مشروع التجميع المحلي مازال تحت الدارسة
أحمد عوض
قال محمد يونس رئيس قطاع مودرن موتورز الوكيل الحصري لـ"سوزوكي"، إن الشركة تعتزم طرح موديلات 2018 من طرازات سوزوكي فيتار وسياز وبالينو وارتيجا وسويفت وSX4 محليًا خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح يونس لـ"المال"، أن طرح الموديلات الجديدة سيساهم في زيادة المبيعات، بعد تدنيها إلى أقل مستوى خلال الفترة الماضية.
وقال إن إجمالى مبيعات السيارات شهد تراجعاً بنسبة 50% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لرتاجع القوى الشرائية للمستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى انه من المرتقب استمرار طرح عروض ترويجية على بعض الموديلات، لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع المبيعات، متوقعا أن يشهد أداء السوق ثباتًا خلال 2018.
وأضاف أن المفاوضات مع سوزوكي العالمية مستمرة للاتفاق على آلية طرح طرزات جديدة كليا للعلامة اليابانية لفئة السيدان خلال 2018، وقال إن "موردن موتورز" تقوم حاليًا بتطويرشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وتستهدف التوسع في كافة محافظات الجمهورية.
أما عن مشروع التجميع المحلي لسيارات سوزوكي الملاكي، قال أن المشروع مازال تحت الدراسة ولم تنتهي المفاوضات بخصوصه حتى الآن.
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