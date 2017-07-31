EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المصيلحي : احتساب مستحقات أصحاب المخابز من قيمة التأمين
الإثنين 31 يوليه 2017 08:03 م
علي المصيلحي 22
أخر الأخبار
علي المصيلحي 22
محمد مجدي
قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خصم قيمة المستحقات المـتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرّر سدادها من أصحاب المخابز، بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات، فى حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب.
وأوضحت "التموين"، في بيان صحفي، منذ قليل، أنه على سبيل المثال إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه، وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه، يقوم المخبز بإيداع مبلغ 15 ألف جنيه مباشرة فى الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز.
وفى حال زيادة قيمة متأخرات المخبز على قيمة التأمين المستحق يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يفيد بقيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف الوزير أن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها، ولا تتدخل الوزارة فى تحديد قيمة التأمين.
وقرر الوزير مد مهلة سداد التـأمين المستحق من أصحاب المخابز لصالح مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء على ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين.
ويهيب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بكل أصحاب المخابز الشرفاء التحلي بروح المسئولية، مؤكدًا أن الهدف من سداد قيمة التأمين حماية المهنة من الدخلاء.
يُشار إلى أن ما يقرب من 12 ألف مخبز على مستوى الجمهورية من إجمالي 28 ألف مخبز، يرفضون دفع المبلغ التأميني ويطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وزارة التموين
منظومة الخبز
دعم القمح
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا