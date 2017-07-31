المصيلحي : احتساب مستحقات أصحاب المخابز من قيمة التأمين

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خصم قيمة المستحقات المـتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرّر سدادها من أصحاب المخابز، بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات، فى حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب.





وأوضحت "التموين"، في بيان صحفي، منذ قليل، أنه على سبيل المثال إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه، وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه، يقوم المخبز بإيداع مبلغ 15 ألف جنيه مباشرة فى الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز.





وفى حال زيادة قيمة متأخرات المخبز على قيمة التأمين المستحق يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يفيد بقيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.





وأضاف الوزير أن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها، ولا تتدخل الوزارة فى تحديد قيمة التأمين.





وقرر الوزير مد مهلة سداد التـأمين المستحق من أصحاب المخابز لصالح مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الحالي.





وأضاف أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء على ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين.





ويهيب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بكل أصحاب المخابز الشرفاء التحلي بروح المسئولية، مؤكدًا أن الهدف من سداد قيمة التأمين حماية المهنة من الدخلاء.



