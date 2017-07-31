التموين : وعدنا أصحاب المخابز بتشكيل لجنة لسداد مستحقاتهم المتأخرة

أكد محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزير التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، أن وزير التموين وعد أصحاب المخابز بتشكيل لجنة خاصة لسداد كل المستحقات المتأخرة لهم، خلال 6 أيام بداية من غد الثلاثاء.





وقال سويد إن تلك اللجنة ستعمل على مراجعة كل مديرية من مديريات التموين بالمحافظات؛ لبحث المبلغ المالي المستحق لكل مخبز يقدم مستندات تفيد بأن له مستحقات مالية متأخرة.





وأضاف أن هناك بعض المخابز في عدد من المحافظات قامت بسداد المبلغ التأميني الخاص بمنظومة الخبز الجديدة، نافيًا ورود أي معلومات من مديريات التموين بقيام المخابز بالاعتصام داخل الغرف التجارية في المحافظات.



