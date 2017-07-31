EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين : وعدنا أصحاب المخابز بتشكيل لجنة لسداد مستحقاتهم المتأخرة
الإثنين 31 يوليه 2017 07:55 م
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي
أكد محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزير التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، أن وزير التموين وعد أصحاب المخابز بتشكيل لجنة خاصة لسداد كل المستحقات المتأخرة لهم، خلال 6 أيام بداية من غد الثلاثاء.
وقال سويد إن تلك اللجنة ستعمل على مراجعة كل مديرية من مديريات التموين بالمحافظات؛ لبحث المبلغ المالي المستحق لكل مخبز يقدم مستندات تفيد بأن له مستحقات مالية متأخرة.
وأضاف أن هناك بعض المخابز في عدد من المحافظات قامت بسداد المبلغ التأميني الخاص بمنظومة الخبز الجديدة، نافيًا ورود أي معلومات من مديريات التموين بقيام المخابز بالاعتصام داخل الغرف التجارية في المحافظات.
يُشار إلى أن عبد الرحمن عمر، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا، أكد لـ"المال"، أن هناك 5 محافظات قام أصحاب المخابز فيها بالاعتصام وهي المنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط؛ اعتراضًا على دفع مبلغ تأميني لمدة 3 أيام عن الحصول على الدقيق لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى مطالبة وزارة التموين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تصل إلى مليار جنيه منذ فترة حكم الإخوان للبلاد.
وزارة التموين
منظومة الخبز
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا