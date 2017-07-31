إقرار تحصيل شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية خلال أيام

قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إن الهيئة ستقر، الأسبوع الحالي، قرار إتاحة تحصيل حصيلة بيع شهادات الإيداع الدولية "GDR" بالعملة الأجنبية، بدلًا من العملة المحلية.





كان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن آخر قرار تنفيذي سيتخذه قبل انتهاء رئاسته للبورصة في 6 أغسطس المقبل، هو تعديل قرار تحصيل بيع شهادات الإيداع الدولية لتكون بالعملة الأجنبية.





وتابع سامي: "عقب موافقة مجلس إدارة البورصة الجديد على القرار خلال اجتماعه أمس، لا ينقص سوى تحويله للهيئة والموافقة عليه، وأن هذا الأمر سيتم في غضون أيام قليلة".





وأكد سامي، لـ"المال"، أن هذا التعديل هو الوحيد الذي سيتم اتخاذه وإقراره بشأن الضوابط المنظمة لشهادات الإيداع، وأنه صدر فى ضوء القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، مؤخرًا، بإلغاء القيود على التحويلات الدولارية للخارج، والذي صدر في وقت ذروة المعاناة من عدم وجود سعر موحد للصرف.





وأعلن البنك المركزى، شهر مايو الماضي إلغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات.





واستبعد سامي إجراء أي تعديلات على باقي الضوابط التي أصدرتها الهيئة لشهادات الإيداع، مؤكدًا أنها ستظل كما هي دون أي تعديلات، حيث إنها تستهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال، من خلال معرفة المشتري الحقيقي للشهادات، وضمان وجود سيولة نقدية للشركة المصدرة للشهادات بالسوق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ربما يتم إعادة النظر فيها مستقبلًا إذا تطلبت الحاجة ذلك.





وشددت "الرقابة المالية" قيودها على شهادات الإيداع الدولية، بعد ثورة يناير 2011، كما قامت خلال 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، إضافة إلى عدم الاعتداد بأي استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولًا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.





ومنذ أشهر قليلة أضافت الهيئة ضوابط جديدة للتعامل على شهادات الإيداع المصرية يتم بموجبها إلزام مالكى تلك الشهادات بالحصول على عوائد بيعها محليًّا وبالجنيه، وذلك فى حال تحويلها لأسهم وبيعها بالخارج.



