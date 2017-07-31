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بنـــوك
49.2 مليار جنيه زيادة بحجم الودائع لشهر أبريل
الإثنين 31 يوليه 2017 07:23 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
هبة حامد
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بنحو 49.2 مليار جنيه لتصعد من 2.8 تريليون جنيه لشهر مارس إلى 2.9 تريليون جنيه لشهر أبريل الماضي، وفقًا للتقرير الإحصائي الشهري للمركزي.
وذكر "المركزي"، في بيانه، زيادة ارتفاع حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنحو 11.4 مليار جنيه، لترتفع من 493.2 مليار جنيه لشهر مارس الماضي إلى504.6 مليار لشهر أبريل الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 2.3%.
ولفت التقرير إلى زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية بنحو 40.9 مليار جنيه ليرتفع من 1.99 تريليون لشهر مارس إلى 2.03 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، بنسبة نمو 2.05%.
وأشار "المركزي"، في تقريره، إلى زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 8.3 مليار جنيه، لترتفع من 874.7 مليار جنيه إلى 883.04 مليار جنيه لشهر أبريل الماضي، بنسبة نمو 0.9%.
وحول الودائع غير الحكومية أكد "المركزي" ارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي بنحو 37.7 مليار جنيه ليرتفع من 2.37 تريليون جنيه لشهر مارس إلى 2.41 تريليون لشهر أبريل الماضي، بنسبة نمو 1.5%.
البنك المركزى
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